Zeljković: Borac je emocija, slava i pripadnost

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković istakao je da je Fudbalski klub Borac emocija, slava i pripadnost.

"Ne slavimo običan jubilej, već vijek upornosti, opstajanja i prkosa. Za mene ova noć je veoma emotivna. S velikim poštovanjem poklanjam se svim generacijama Borca, navijačima koji nikad nisu odustali. Ko ponese crveno plavi dres, nikad ga vise ne skida. U ljubavi su uvijek velika očekivanja, zato treba ostati miran kada nastupe teški trenuci. Borac je u sezoni 2024/25 prvi put prezimio u Evropi i igrao nokaut fazu", rekao je Zeljković na Svečanoj akademiji povodom 100 godina "Borca".

On je izrazio veliku zahvalnost treneru Mladenu Žižoviću koji, nažalost, više nije sa nama.

"Usuđujem se reći da je to jedan od najvećih uspjeha u istoriji. Brzo je uslijedio šamar, brzo ispadanje iz Evrope, ali opet se Borac izborio i osvojio šampionsku titulu. Sjećam se 2015. godine, teških vremena, dugova, kada su svi okretali glave od stadiona. Kada smo objasnili viziju, mnogi su se javili i željeli da pomognu. Moram posebno da istaknem predsjednika Dodika koji je bio uz klub", rekao je Zeljković.

Istakao je da je predsjednik Dodik pokazao hrabrost i pomogao da Borac opstane.

"Da nije bilo njega i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi sada bili ovdje. Borac sanja velike snove. Nikada se ne zadovoljava postignutim i stvaramo novu budućnost", rekao je Zeljković.

On je istakao da Borac zaslužuje novi stadion

"Zato ćemo mi iz FSRS zajedno sa institucijama zagovarati da Borac potpuno rekonstruiše stadion ili da dobije potpuno novi stadion koji će biti novi Borčev dom. Neki će reći da su to samo prazne riječi, ali podsjetiću da su tako govorili i prije pa je Borac postao uspješan evropski klub. Vjerujem da najbolje tek dolazi. Živio Borac i Banjaluka, neka je vječna Republika Srpska", poručio je Zeljković.