Tanja i Muki spremaju svadbu: ''On je moja sudbina''

Pjevačica Tanja Savić i njen vjerenik Muhamed Muki Bešić govorili su o vjenčanju koje planiraju nakon njenog koncerta u Zagrebu.

Njih dvoje su se sinoć, 17. maja, pojavili na koncertu "Magla benda" u Sava Centru odlično raspoloženi i srećni, a Tanja je okupljenim predstavnicima medija priznala da je potpuno okupirana organizacijom koncerta u Zagrebu.

"Spremam koncert u Zagrebu, sve stižem, sve se može kad se hoće! Za Zagreb spremam spektakl, biće nešto samo za zagrebačku publiku! Gosti će mi biti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba", rekla je Tanja Savić za Blic.

Tanjin vjerenik nije se ni na momenat odvajao od nje.

"On je jedini koji je sa mnom 24 sata. On i moja djeca. Toliko toga smo prošli zajedno. Mi smo skoro četiri i po godine zajedno, pokazalo se da smo srodne duše. Prošli smo i lijepo i ružno, on je moja sudbina", rekla je.

Pjevačica je sve vrijeme mazila Mukija, koji nije skidao osmijeh sa lica, a onda je poručio da se sprema njihova svadba.

"Dođite na svadbu! Ako preživim ovu organizaciju koncerta sljedećeg, onda će biti!", dodala je.