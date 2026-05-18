Ugradio balon u želudac, pa se pokajao: Sloba Vasić smršao 50 kilograma, jedan potez mu promijenio život

Pjevač Sloba Vasić trenutno boravi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević" nakon što je prema pisanju medija, udaljen iz aviona, jer je bio u alkoholisanom stanju.
On je pod nadzorom ljekara, njegovo stanje se prati, a supruga Jelena ga redovno obilazi i brine o njemu, prenosi Blic.
Prošla godina bila je ključna za njega kada je riječ o njegovom izgledu. Naime, pjevač je dugo kuburio sa viškom kilograma, a onda se prošlog ljeta odlučio na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.
Nekoliko dana kasnije pratiocima na Instagramu ispričao je kako teče oporavak.
– Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Boljele su me kosti, noge od stajanja – počeo je svoju ispovijest Sloba.
Kako je rekao, on već šest dana ne jede ništa i već osjeća razliku.
– Danas je već šesti dan od operacije, ne kažem da sam sad mršav, nego se mnogo lakše osjećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu u bilo kom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sad sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodicu. Jedem supu i razmišljam se koliko je teško i da li ja uopšte sad smijem ovo da pojedem, da ne bude unutra nešto ljuto što bi ni naštetilo želucu – rekao je pjevač i dodao:
– Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovjek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja… da ne govorim sad kad sam uzeo dvije tri kašike supe – objasnio je.
U januaru ove godine Sloba Vasić obavijestio je pratioce na Instagramu da je uspio da smrša čak 50 kilograma.
– Dragi moji. Čekao sam malo duže na ovaj momenat. Ali i dočekao. – 50 kilograma! Definitivno imam razloga da budem srećan. Osećam se mnogo ljepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu – napisao je Sloba na Instagramu.
Sloba Vasić je najprije htio da se viška kilograma riješi ugradnjom balona u želudac, ali je brzo shvatio da ovaj zahvat ne može da mu riješi problem, pa ga je brzo izvadio.
– Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i dotjerao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo poslije praznika se vraćam – rekao je ranije Sloba.
Na kraju pjevač je odlučio da smrša uz pomoć napornih treninga, a pozabavio je i svojom ishranom. Očiglednu mu ovaj plan nije pošao za rukom, pa se na kraju ipak odlučio za ozbiljnu operaciju.
Pjevač Sloba Vasić je navodno izbačen iz aviona. On je navodno bio pod dejstvom alkohola i uklonjen je sa leta za Cirih gdje je trebalo da ima nastup.
Naime, zbog pjevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju navodno je reagovao kapetan aviona i naredio da Sloba Vasić bude izbačen zbog ponašanja.
Obezbjeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, naveo je Pi
Sloba Vasić je nakon toga potražio ljekarsku pomoć u Urgentnom centru, a potom prebačen na VMA na ispiranje želuca, pisao je “Kurir”. Sa VMA Sloba je prebačen u psihijatrijsku bolnicu “Laza Lazarević”.
On je, kako saznaje “Blic”, zadržan u ovoj ustanovi zbog terapije za anksioznost koju koristi, a koja ne bi smjela da se kombinuje sa alkoholom pa će biti pod nadzorom lekara.
Slobu u bolnici obilazi njegova supruga Jelena, koja je završila težak fakultet i razvila je biznis u Beogradu.
