Ugradio balon u želudac, pa se pokajao: Sloba Vasić smršao 50 kilograma, jedan potez mu promijenio život

Pjevač Sloba Vasić trenutno boravi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević" nakon što je prema pisanju medija, udaljen iz aviona, jer je bio u alkoholisanom stanju.

On je pod nadzorom ljekara, njegovo stanje se prati, a supruga Jelena ga redovno obilazi i brine o njemu, prenosi Blic.

Prošla godina bila je ključna za njega kada je riječ o njegovom izgledu. Naime, pjevač je dugo kuburio sa viškom kilograma, a onda se prošlog ljeta odlučio na operaciju smanjenja želuca u Turskoj.

Nekoliko dana kasnije pratiocima na Instagramu ispričao je kako teče oporavak.

– Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Boljele su me kosti, noge od stajanja – počeo je svoju ispovijest Sloba.

Kako je rekao, on već šest dana ne jede ništa i već osjeća razliku.

– Danas je već šesti dan od operacije, ne kažem da sam sad mršav, nego se mnogo lakše osjećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu u bilo kom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sad sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodicu. Jedem supu i razmišljam se koliko je teško i da li ja uopšte sad smijem ovo da pojedem, da ne bude unutra nešto ljuto što bi ni naštetilo želucu – rekao je pjevač i dodao:

– Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. o juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovjek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja… da ne govorim sad kad sam uzeo dvije tri kašike supe – objasnio je.

U januaru ove godine Sloba Vasić obavijestio je pratioce na Instagramu da je uspio da smrša čak 50 kilograma.

– Dragi moji. Čekao sam malo duže na ovaj momenat. Ali i dočekao. – 50 kilograma! Definitivno imam razloga da budem srećan. Osećam se mnogo ljepše i zdravije, imam više samopouzdanja u svakom smislu – napisao je Sloba na Instagramu.

Ugradio balon u želudac

Sloba Vasić je najprije htio da se viška kilograma riješi ugradnjom balona u želudac, ali je brzo shvatio da ovaj zahvat ne može da mu riješi problem, pa ga je brzo izvadio.

– Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i dotjerao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo poslije praznika se vraćam – rekao je ranije Sloba.

Na kraju pjevač je odlučio da smrša uz pomoć napornih treninga, a pozabavio je i svojom ishranom. Očiglednu mu ovaj plan nije pošao za rukom, pa se na kraju ipak odlučio za ozbiljnu operaciju.

Izbačen iz aviona, pa završio u "Lazi"

Pjevač Sloba Vasić je navodno izbačen iz aviona. On je navodno bio pod dejstvom alkohola i uklonjen je sa leta za Cirih gd‌je je trebalo da ima nastup.

Naime, zbog pjevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju navodno je reagovao kapetan aviona i naredio da Sloba Vasić bude izbačen zbog ponašanja.

Obezbjeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, naveo je Pi

Sloba Vasić je nakon toga potražio ljekarsku pomoć u Urgentnom centru, a potom prebačen na VMA na ispiranje želuca, pisao je “Kurir”. Sa VMA Sloba je prebačen u psihijatrijsku bolnicu “Laza Lazarević”.

On je, kako saznaje “Blic”, zadržan u ovoj ustanovi zbog terapije za anksioznost koju koristi, a koja ne bi smjela da se kombinuje sa alkoholom pa će biti pod nadzorom lekara.

Slobu u bolnici obilazi njegova supruga Jelena, koja je završila težak fakultet i razvila je biznis u Beogradu.