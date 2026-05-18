Marija Šerifović zbog Evrovizije poslala poruku: "Treba da stave ego u džep"

Vikend za nama obilježilo je finale 70. Evrovizije na kojoj je pobjedu odnijela predstavnica Bugarske, Dara sa numerom "Bangaranga" koja je postala hit u čitavom svijetu.

Mnoge poznate ličnosti oglasile su se tim povodom, pa tako i jedina srpska pobjednica Marija Šerifović koja je poslala poruku o kojoj mnogi pričaju.

"Ja da se pitam, ovo je moja poruka za ljude na RTS-u. Ne bih imala problem da se prijavim. Najveći problem koji ja imam kada gledam PZE je što se tamo pojavljuju neka djeca. Nemam ništa protiv djece. Evrovizija nije platforma da se rađaju male zvjezdice, nego je Evrovizija takmičenje, trijumf, medalja. Evrovizija je, na kraju, i veliki novac", poručila je Marija.

Šerifovićeva se obratila i svojim kolegama i javno ih ohrabrila da se prijave na takmičenje naredne godine.

"Ovo je moja poruka za ljude na RTS-u – koncept za Evroviziju treba da se promjeni i uređivačka politika treba da bude potpuno drugačija. I moje drage, cijenjene kolege treba da stave ego u džep, ako hoće da ih za jedno veče vidi 200 miliona ljudi, treba da se takmiče i da drhte da li će dobiti 10 ili 12 poena", rekla je pjevačica.

Podsjetimo, Evrovizija 2026 donijela je veliko iznenađenje, pobjedu Bugarske zahvaljujući energičnom nastupu i upečatljivoj pjesmi "Bangaranga", koju izvodi Dara.

(GrandTV)