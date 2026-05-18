Logo
Large banner

Šakira dobila Španiju na sudu: Dužni su joj 60 miliona evra

Autor:

ATV
18.05.2026 13:08

Komentari:

0
Пјевачица Шакира
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado, File

Nacionalni sud Španije presudio je u korist kolumbijske pjevačice Šakire (Shakira) u dugogodišnjem poreskom sporu, naloživši španskim poreskim vlastima da joj vrate više od 60 miliona evra uplata, kazni i kamata povezanih s poreskom godinom 2011.

Sud je zaključio da Šakira 2011. godine nije bila poreski rezident Španije, jer vlasti nisu uspjele dokazati da je te godine trebala biti smatrana fiskalnim rezidentom te zemlje, navodi se u presudi objavljenoj u ponedjeljak.

Odluka poništava poreske obračune i kazne koje je španska poreska agencija izrekla zbog navodno neplaćenog poreza na prihod i imovinu iz 2011. godine.

Шакира

Scena

Tragedija pred koncert slavne Šakire

U saopštenju dostavljenom španskim medijima nakon presude, pjevačica je kritikovala španske poreske vlasti i opisala sebe kao metu višegodišnje kampanje.

„Nakon više od osam godina brutalnog javnog nadzora, organizovanih kampanja za uništavanje moje reputacije i bezbroj neprospavanih noći koje su uticale na moje zdravlje i dobrobit moje porodice, Nacionalni sud je konačno stvari postavio na svoje mjesto“, rekla je.

„Nikada nije bilo prevare, a sama administracija to nikada nije uspjela dokazati, jednostavno zato što to nije bila istina“, dodala je.

Шакира

Scena

Šakira pala na bini usred koncerta pa se našalila na svoj račun

Španski poreski inspektori tvrdili su da je pjevačica tokom veze s bivšim fudbalerom Barselone (Barcelona) Žerarom Pikeom (Gerard Pique) uspostavila Španiju kao centar svog ličnog i ekonomskog života.

Međutim, sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza koji bi pokazali da je Španija bila njeno primarno mjesto boravka ili ekonomske aktivnosti 2011. godine, kada je bila na svjetskoj turneji s 120 koncerata u 37 zemalja.

Te godine nije imala djecu u Španiji, nije posjedovala dom u Španiji i nije provela dovoljno vremena u zemlji da bi stekla status poreskog rezidenta, presudio je sud.

Шакира из БиХ

Hronika

Šakira iz BiH puštena iz zatvora: Smatra se jednom od najaktivnijih džeparoškinja u Veneciji

Na presudu je i dalje moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu Španije.

Ona takođe ne utiče na poseban krivični slučaj u kojem je Šakira postigla nagodbu s tužiocima 2023. godine zbog neplaćenih poreza za period 2012–2014.

Španske poreske vlasti posljednjih godina vodile su postupke protiv više poznatih osoba, uključujući fudbalere Lionela Mesija (Lionel Messi) i Kristijana Ronalda (Cristiano Ronaldo), kao i trenera Žozea Murinja (Jose Mourinho), koji su osuđeni ili su postigli nagodbe u slučajevima uglavnom povezanim s pravima na imidž i poreskim rezidentstvom.

Bivši španski reprezentativac Šabi Alonso (Xabi Alonso) osporio je optužbe protiv sebe i oslobođen je optužbi za poresku prevaru odlukom Vrhovnog suda Španije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Šakira

Španija

Tužba

plaćanje poreza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Ми чучнемо испод стола и пјевамо, а они имали односе": Пјевачица раскринкала двојицу бизнисмена

Scena

"Mi čučnemo ispod stola i pjevamo, a oni imali odnose": Pjevačica raskrinkala dvojicu biznismena

51 min

0
печена пилетина месо пржење

Društvo

Dodajte ovaj začin u marinadu za savršenu mekoću i sočnost piletine

52 min

0
Дубаи ће Будућност дочекати у Зеници

Košarka

Dubai će Budućnost dočekati u Zenici

54 min

0
Убијени достављач се спремао за матуру: Купио је и одијело...

Region

Ubijeni dostavljač se spremao za maturu: Kupio je i odijelo...

1 h

0

Više iz rubrike

"Ми чучнемо испод стола и пјевамо, а они имали односе": Пјевачица раскринкала двојицу бизнисмена

Scena

"Mi čučnemo ispod stola i pjevamo, a oni imali odnose": Pjevačica raskrinkala dvojicu biznismena

51 min

0
Роналдова заручница

Scena

Georgina Rodrigez iznenadila novim izgledom, ofarbala se u plavo: Pažnju privukla i dekolteom

2 h

0
Нашој пјевачици супруг умро на рукама, па јој отели фирму: Кћерку удала за богатог шеика

Scena

Našoj pjevačici suprug umro na rukama, pa joj oteli firmu: Kćerku udala za bogatog šeika

6 h

0
Старлета Станија Добријевић

Scena

“Jela si hljeb koji…” Aleksandra Subotić otkrila istinu o odnosu Stanije i njenog Pece

6 h

0

  • Najnovije

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

13

45

Tužio hotel jer su njegovoj supruzi otkrili s kim je proveo noć

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner