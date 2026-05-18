Šakira dobila Španiju na sudu: Dužni su joj 60 miliona evra

Nacionalni sud Španije presudio je u korist kolumbijske pjevačice Šakire (Shakira) u dugogodišnjem poreskom sporu, naloživši španskim poreskim vlastima da joj vrate više od 60 miliona evra uplata, kazni i kamata povezanih s poreskom godinom 2011.

Sud je zaključio da Šakira 2011. godine nije bila poreski rezident Španije, jer vlasti nisu uspjele dokazati da je te godine trebala biti smatrana fiskalnim rezidentom te zemlje, navodi se u presudi objavljenoj u ponedjeljak.

Odluka poništava poreske obračune i kazne koje je španska poreska agencija izrekla zbog navodno neplaćenog poreza na prihod i imovinu iz 2011. godine.

U saopštenju dostavljenom španskim medijima nakon presude, pjevačica je kritikovala španske poreske vlasti i opisala sebe kao metu višegodišnje kampanje.

„Nakon više od osam godina brutalnog javnog nadzora, organizovanih kampanja za uništavanje moje reputacije i bezbroj neprospavanih noći koje su uticale na moje zdravlje i dobrobit moje porodice, Nacionalni sud je konačno stvari postavio na svoje mjesto“, rekla je.

„Nikada nije bilo prevare, a sama administracija to nikada nije uspjela dokazati, jednostavno zato što to nije bila istina“, dodala je.

Španski poreski inspektori tvrdili su da je pjevačica tokom veze s bivšim fudbalerom Barselone (Barcelona) Žerarom Pikeom (Gerard Pique) uspostavila Španiju kao centar svog ličnog i ekonomskog života.

Međutim, sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza koji bi pokazali da je Španija bila njeno primarno mjesto boravka ili ekonomske aktivnosti 2011. godine, kada je bila na svjetskoj turneji s 120 koncerata u 37 zemalja.

Te godine nije imala djecu u Španiji, nije posjedovala dom u Španiji i nije provela dovoljno vremena u zemlji da bi stekla status poreskog rezidenta, presudio je sud.

Na presudu je i dalje moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu Španije.

Ona takođe ne utiče na poseban krivični slučaj u kojem je Šakira postigla nagodbu s tužiocima 2023. godine zbog neplaćenih poreza za period 2012–2014.

Španske poreske vlasti posljednjih godina vodile su postupke protiv više poznatih osoba, uključujući fudbalere Lionela Mesija (Lionel Messi) i Kristijana Ronalda (Cristiano Ronaldo), kao i trenera Žozea Murinja (Jose Mourinho), koji su osuđeni ili su postigli nagodbe u slučajevima uglavnom povezanim s pravima na imidž i poreskim rezidentstvom.

Bivši španski reprezentativac Šabi Alonso (Xabi Alonso) osporio je optužbe protiv sebe i oslobođen je optužbi za poresku prevaru odlukom Vrhovnog suda Španije.