U Banjaluci sutra otvaranje baze snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda

U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske sutra će u Banjaluci biti predstavljen dosadašnji rad Centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je direktor ovog Centra Denis Bojić.

"Ova baza sadrži 1.500 snimljenih svjedočanstava koja predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi", istakao je Bojić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Bojić je rekao da ova baza obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.

On ističe da je riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, koji po svom značaju prevazilazi okvire matičnog prostora i predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu.

Bojić je rekao da će Svečanoj akademiji prisustvovati zvaničnici Republike Srpske i Srbije, SPC, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, akademske zajednice, kulture i javnog života.

Načelnik Odjeljenja za identitetska istraživanja i kulturu pamćenja u Centru za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Predrag Lozo rekao je novinarima da Republika Srpska sa bazom snimljenih svjedočanstava Memorijalnog centra staje u red najznačajnih institucija ne samo u regionu, već i šire u oblasti usmene istorije.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da ova baza podataka znači mnogo za buduće generacije.

"Porodice poginulih i nestalih su trajnim bilježenjem svog svjedočanstva ostavili zapisano sve ono sa čime su se borili i sve ono što je bio njihov život svih ovih 30 godina", istakla je Graorčeva.

Svečana akademija biće upriličena u Kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 13.00 časova.