Škola u Drnišu se oprostila od ubijenog maturanta Luke

Autor:ATV
Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubistva 19-godišnjeg Luke M., maturanta i dostavljača pizze koji je ubijen u subotu naveče.
Građani su, prema riječima gradonačelnika Tomislava Dželalije, proveli dvije neprospavane noći, a za sutra, 19. maja, najavljeni su Dan žalosti i sahrana mladića, prenosi Index.
Gradonačelnik Drniša rekao je da je cijeli grad potresen tragedijom.
„Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubistvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija“, rekao je Dželalija.
Dodao je da ga je jutros dočekao sablasno prazan grad, bez ljudi na ulicama i pijaci.
„Moramo psihološki pomoći zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, ovo nije jednostavna situacija“, poručio je.
Sahrana ubijenog mladića biće održana u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu.
Prije posljednjeg ispraćaja planirana je i komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao kao maturant.
Direktor škole Hrvoje Pekas rekao je da je Luka bio uzoran učenik i sportista, te da je cijela zajednica duboko pogođena tragedijom.
Od Luke su se emotivnom porukom oprostili i njegovi profesori i školski drugovi.
„S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici“, objavila je škola na društvenim mrežama.
Podsjetimo, policija je tokom noći uhapsila Kristijana Aleksića, osumnjičenog da je u subotu oko 23 časa hicima iz vatrenog oružja ubio mladića koji mu je došao dostaviti picu.
Nakon zločina uslijedila je velika policijska potraga tokom koje su bili zatvoreni ulazi i izlazi iz grada.
