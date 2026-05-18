Škola u Drnišu se oprostila od ubijenog maturanta Luke

Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubistva 19-godišnjeg Luke M., maturanta i dostavljača pizze koji je ubijen u subotu naveče.

Građani su, prema riječima gradonačelnika Tomislava Dželalije, proveli dvije neprospavane noći, a za sutra, 19. maja, najavljeni su Dan žalosti i sahrana mladića, prenosi Index.

„Drniš nikada nije doživio ovakav scenario“

Gradonačelnik Drniša rekao je da je cijeli grad potresen tragedijom.

„Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubistvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija“, rekao je Dželalija.

Dodao je da ga je jutros dočekao sablasno prazan grad, bez ljudi na ulicama i pijaci.

„Moramo psihološki pomoći zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, ovo nije jednostavna situacija“, poručio je.

Komemoracija prije sahrane

Sahrana ubijenog mladića biće održana u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu.

Prije posljednjeg ispraćaja planirana je i komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao kao maturant.

Direktor škole Hrvoje Pekas rekao je da je Luka bio uzoran učenik i sportista, te da je cijela zajednica duboko pogođena tragedijom.

Potresna poruka škole

Od Luke su se emotivnom porukom oprostili i njegovi profesori i školski drugovi.

„S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici“, objavila je škola na društvenim mrežama.

Aleksić uhapšen nakon velike potrage

Podsjetimo, policija je tokom noći uhapsila Kristijana Aleksića, osumnjičenog da je u subotu oko 23 časa hicima iz vatrenog oružja ubio mladića koji mu je došao dostaviti picu.

Nakon zločina uslijedila je velika policijska potraga tokom koje su bili zatvoreni ulazi i izlazi iz grada.