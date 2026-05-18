Krdo krava usmrtilo ženu, muškarac u teškom stanju

Teška tragedija dogodila se u ned‌jelju oko 12.30 časova u mjestu Oberlijenc u austrijskom okrugu Lijenc, kada je krdo krava napalo bračni par iz tog kraja.

Prema navodima medija, muškarac (65) i žena (67) kretali su se označenim pašnjačkim područjem južno od rijeke Izel (Isel), kada su životinje iznenada krenule u napad.

Ženu je tom prilikom smrtno povrijedilo između 30 i 40 krava, dok je njen suprug zadobio teške povrede. On je helikopterom hitne pomoći prebačen u kliniku u Inzbruku (Innsbruck).

Šetačica sa psom mogući uzrok napada

Kako prenosi ORF Tirol (ORF Tirol), nešto ranije su i veterinar iz Lijenca i njegova supruga bili napadnuti od istog krda. Veterinar je tom prilikom lakše povrijeđen.

Prema njegovim riječima, sve se dogodilo veoma brzo. On i supruga bili su opkoljeni životinjama, ali su krave nakon kratkog vremena odustale od napada.

Veterinar je naveo da su se u krdu nalazila i telad, te pretpostavlja da je životinje uznemirila šetačica sa psom.

Dok je veterinar uspio da se skloni od krava, nedugo zatim dogodio se smrtonosni napad na bračni par.

O smrti žene veterinar je, kako navodi ORF Tirol, saznao tek kasnije. Očekuje se da će iskaz njenog supruga, koji je prebačen sa intenzivne njege na od‌jeljenje za posmatranje, pomoći u rasvjetljavanju okolnosti tragedije.