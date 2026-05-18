Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

Prvi put nakon više godina, proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda u Njemačkoj je 2023. godine blago opala, ali i dalje ostaje na visokom nivou u dugoročnom periodu.

Proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda, poput vegi-burgera i tofu-kobasica, u Njemačkoj je prošle godine prvi put nakon višegodišnjeg rasta zabilježila pad.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Visbadenu (Wiesbaden), tokom prošle godine proizvedeno je 124.900 tona proizvoda koji zamjenjuju meso, što je za 1,2 odsto manje u odnosu na godinu ranije. Ipak, u poređenju sa 2019. godinom, proizvodnja je i dalje više nego udvostručena.

S druge strane, kod mesa i mesnih prerađevina zabilježen je rast. Vrijednost proizvedene robe u tom sektoru prošle godine povećana je za 2,0 odsto i dostigla je 45,2 milijarde evra.

Time je vrijednost mesnih prerađevina više od 70 puta veća od vrijednosti proizvoda koji zamjenjuju meso.