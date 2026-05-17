Kada je budućnost neizvjesna, zlato ostaje simbol sigurnosti: Evo i zašto

Ulaganje u zlato postaje sve popularniji oblik štednje i zaštite kapitala. Glavni razlozi povećane potražnje leže u činjenici da je kupovna moć građana posljednjih godina sve češće pod pritiskom inflacije i globalnih kriza.

Rastuća nestabilnost u svijetu kontinuirano podstiče rast cijena, što znači da naš novac vremenom može da kupi sve manje proizvoda i usluga.

Upravo zbog toga, sve više građana okreće se ulaganju u investiciono zlato kako bi zaštitili vrijednost svog novca od inflacije, ali i ostvarili potencijalnu dugoročnu zaradu.

Investiciono zlato po nekoliko ključnih karakteristika izdvaja se od brojnih drugih oblika ulaganja. Cijena zlata bilježi stabilan i kontinuiran dugoročni rast. U posljednjih dvadeset godina rast je iznosio oko 650 odsto, u posljednjih pet godina 165 odsto, dok je u prethodnih godinu dana zlato poskupjelo gotovo 40 procenata.

Ograničena ponuda i specifična fizička svojstva zlata glavni su razlozi ovog dugoročnog uzlaznog trenda, a brojni analitičari smatraju da nema mnogo razloga da se taj trend uskoro zaustavi.

Jedna od važnih prednosti investicionog zlata jeste i činjenica da je ono u velikom broju država oslobođeno određenih poreskih opterećenja, uključujući PDV na investiciono zlato u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. To znači da investitori mogu efikasnije da sačuvaju vrijednost uloženog novca.

Zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju, finansijske krize i geopolitičke potrese, investitori ulaganjem u zlato ostvaruju i visok nivo nezavisnosti od klasičnog finansijskog sistema.

Radi se o visoko likvidnoj standardizovanoj imovini koja se relativno lako može zamijeniti za novac gotovo bilo gdje u svijetu, po približno istoj tržišnoj vrijednosti.

Investiciono zlato dostupno je u različitim veličinama - od jednog grama do jednog kilograma - što znači da je pristupačno širokom krugu ulagača, od onih sa budžetom od nekoliko stotina evra do velikih investitora sa milionskim kapitalom, prenosi Telegraf.