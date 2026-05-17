Logo
Large banner

Kada je budućnost neizvjesna, zlato ostaje simbol sigurnosti: Evo i zašto

Autor:

ATV
17.05.2026 17:54

Komentari:

0
Злато
Foto: pexels/ Sergei Starostin

Ulaganje u zlato postaje sve popularniji oblik štednje i zaštite kapitala. Glavni razlozi povećane potražnje leže u činjenici da je kupovna moć građana posljednjih godina sve češće pod pritiskom inflacije i globalnih kriza.

Rastuća nestabilnost u svijetu kontinuirano podstiče rast cijena, što znači da naš novac vremenom može da kupi sve manje proizvoda i usluga.

Upravo zbog toga, sve više građana okreće se ulaganju u investiciono zlato kako bi zaštitili vrijednost svog novca od inflacije, ali i ostvarili potencijalnu dugoročnu zaradu.

Investiciono zlato po nekoliko ključnih karakteristika izdvaja se od brojnih drugih oblika ulaganja. Cijena zlata bilježi stabilan i kontinuiran dugoročni rast. U posljednjih dvadeset godina rast je iznosio oko 650 odsto, u posljednjih pet godina 165 odsto, dok je u prethodnih godinu dana zlato poskupjelo gotovo 40 procenata.

Ograničena ponuda i specifična fizička svojstva zlata glavni su razlozi ovog dugoročnog uzlaznog trenda, a brojni analitičari smatraju da nema mnogo razloga da se taj trend uskoro zaustavi.

Вук Јанковић

Društvo

Novi uspjeh Vuka Jankovića: Zlato na matematičkoj olimpijadi i 100 % bodova

Jedna od važnih prednosti investicionog zlata jeste i činjenica da je ono u velikom broju država oslobođeno određenih poreskih opterećenja, uključujući PDV na investiciono zlato u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. To znači da investitori mogu efikasnije da sačuvaju vrijednost uloženog novca.

Zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju, finansijske krize i geopolitičke potrese, investitori ulaganjem u zlato ostvaruju i visok nivo nezavisnosti od klasičnog finansijskog sistema.

Radi se o visoko likvidnoj standardizovanoj imovini koja se relativno lako može zamijeniti za novac gotovo bilo gdje u svijetu, po približno istoj tržišnoj vrijednosti.

Investiciono zlato dostupno je u različitim veličinama - od jednog grama do jednog kilograma - što znači da je pristupačno širokom krugu ulagača, od onih sa budžetom od nekoliko stotina evra do velikih investitora sa milionskim kapitalom, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlato

ekonomija

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тржиште племенитих метала у страху: Злато више није "сигурна лука"

Ekonomija

Tržište plemenitih metala u strahu: Zlato više nije "sigurna luka"

2 sedm

0
Скочила цијена злата

Ekonomija

Skočila cijena zlata

4 sedm

0
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

Ekonomija

Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

1 mj

0
Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Ekonomija

Zlato u padu: Inflacija i prinosi diktiraju tržište

1 mj

0

Više iz rubrike

Цијена пчелињег отрова и до 30.000 долара по килограму

Ekonomija

Cijena pčelinjeg otrova i do 30.000 dolara po kilogramu

4 h

0
Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана

Ekonomija

Projekat Neptuin dip vrijedan 4 milijarde evra mijenja sliku Balkana

1 d

0
Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

Ekonomija

Projekat koji mijenja sve: Krenulo probijanje megatunela kroz srce Evrope

1 d

0
Adriatic Crypto Exchange (ACX+) компанија

Ekonomija

"ACX" kriptomjenjačnica: Od investicije od 6,3 miliona KM do blokade, tužbe i prijave policiji

2 d

0

  • Najnovije

19

16

Republika Srpska ima najnižu cijenu goriva

19

11

Gotovo je: Kina i SAD postigle dogovor!

19

06

Šta nakon Šmita - ko može poništiti njegove odluke?

18

58

Centralne vijesti, 17.05.2026.

18

41

Loše vijesti iz Njemačke: Haris Tabaković teže povrijeđen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner