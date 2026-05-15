"ACX" kriptomjenjačnica: Od investicije od 6,3 miliona KM do blokade, tužbe i prijave policiji

15.05.2026 15:01

Adriatic Crypto Exchange (ACX+) компанија
Kompanija Adria Technology Banja Luka, koja upravlja kriptomjenjačnicom Adriatic Crypto Exchange (ACX+), tužena je od strane klijenta zbog dugovanja, i onemogućen joj je pristup od januara ove godine.

Zbog nemogućnosti da dođe do svog novca, tužbu je pokrenula i kompanija Rocket Science iz Banjaluke u kojoj navode da su u nekoliko navrata od decembra tražili da im se isplati novac koji imaju na računu na platformi, ali da su odbijeni, piše Bloomberg Adria.

"Nakon opomene da ćemo ih tužiti, vlasnik platforme Branko Petrović se javio i dio novca je isplaćen u februaru i martu ove godine, uz obećanje da će uskoro biti isplaćen i ostatak novca, ali to se nije desilo. Podnijeli smo tužbu i čekamo ishod", rekli su u kompaniji Rocket Science.

Trenutni iznos koji Rocket Science potražuje je 35. 000 KM, a njihov advokat Davorin Marinković, kaže da je postupak trenutno u fazi odlučivanja o sudskoj mjeri obezbjeđenja te da se nakon toga očekuje i zakazivanje pripremnog ročišta.

Oštećeni korisnici ACX-a obratili su se i Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV) Republike Srpske kod koje je Adria Technology registrovan kao pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama na platformi ACX+.

KHOV je te prijave proslijedila i Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske i Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su potvrdili tu informaciju navodeći da policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz svojih nadležnosti.

Problemi počeli u januaru

Inače, pristup ACX+ kriptomjenjačnici onemogućen je od januara ove godine. U početku Petrović je svoje klijente uvjeravao da se radi o tehničkim unapređenjima platforme i da je pristup zbog toga onemogućen, međutim kasnije se komunikacija sa korisnicima smanjila da bi u posljednje vrijeme praktično nestala. I dalje, Petrović tvrdi da je platforma nedostupna zbog prestanka saradnje sa američkom kompanijom Moduls Global, ali i da su pokrenuli razvoj vlasitte platforme.

Nepoznat iznos "zarobljenih sredstava" kod ACX-a

Tačan iznos sredstava "zarobljenih" kod ACX-a nije poznat, a Petrović kaže da su to povjerljivi podaci, i da u velikoj većini korisnici imaju tek nekoliko stotina KM, međutim, sami korisnici govore drugačije, tvrdeći da imaju više od hiljadu pa i po nekoliko hiljada KM.

Kako je kompanija u koju je investirano 6,3 miliona KM blokirana?

U izvještaju CBBiH vidljivo je da su računi kompanija Adria Technology Adria Banja Luka blokirani, a zadnja blokada evidentirana je 24. aprila ove godine. Zanimljivo je da je kompanija ACX u junu 2024. Godine dobila investiciju od američkog Modulsa od 6,3 milion KM. U međuvremenu su promijenili naziv platforme u ACX +

Ima li kraja problemima u radu platforme ACX+?

Petrović kaže da razvija vlastitu ACX platformu te da je posao u završnoj fazi i da očekuje od polovine juna da platforma ponovo bude aktivna.

Cijeli tekst možete pročitati na: Bloomberadria.com.

