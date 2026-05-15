Stiglo upozorenje M:tel-a za sve korisnike

15.05.2026 15:36

Стигло упозорење М:тел-а за све кориснике

Kompanija M:tel poziva korisnike da ne dijele lične podatke nepoznatim ili nepouzdanim izvorima, ne odgovaraju na sumnjive poruke i pozive i to prijave nadležnim institucijama ili kontakt centru ove kompanije.

Upozoravaju korisnike da su zabilježeni pokušaji prevare putem poruka na Vajberu u kojima se nepoznata lica lažno predstavljaju kao predstavnici "M:tela" i obavještavaju korisnike o navodnim novčanim nagradama.

- U ovim porukama korisnicima se saopštava da su osvojili određeni novčani iznos, nakon čega se traži dostavljanje ličnih podataka, uključujući i fotografije ličnih dokumenata - navode u ovoj kompaniji.

Зоран Мацан

Društvo

Zoran bez jedne noge čuva 150 koza: Svaki dan trenira, a traži i treću ženu

Iz M:tela ističu da nikada ne traži dostavljanje ličnih dokumenata putem Vajbera, SMS-a ili drugih neformalnih kanala komunikacije, ne obavještava dobitnike nagrada na način koji uključuje zahtjeve za slanje ličnih podataka ili bilo kakve finansijske transakcije niti traži od korisnika da dostavljaju osjetljive lične podatke kako bi ostvarili pravo na nagradu.

Sve relevantne informacije o nagradnim igrama koje priređuje kompanija M:tel dostupne su isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije – zvaničnog sajta, "M bloga" i društvenih mreža.

Iz M:tela naglašavaju da kontinuirano rade na zaštiti svojih korisnika i apeluje na dodatni oprez kako bi se spriječile moguće zloupotrebe.

