Važno obavještenje za korisnike: Pokušaji prevare putem Vibera, oglasili se iz m:tela

Autor:

ATV
15.05.2026 13:59

Преваре на интернету, илустрација
Foto: m.tel/PR/Ustupljena fotografija

Kompanija m:tel obavještava korisnike da su zabilježeni pokušaji prevare putem Viber poruka u kojima se nepoznata lica lažno predstavljaju kao predstavnici m:tel-a i obavještavaju korisnike o navodnim novčanim nagradama.

U ovim porukama korisnicima se saopštava da su osvojili određeni novčani iznos, nakon čega se traži dostavljanje ličnih podataka, uključujući i fotografije ličnih dokumenata.

Ovim putem iz kompanije jasno naglašavaju da:

  • m:tel nikada ne traži dostavljanje ličnih dokumenata putem Viber-a, SMS-a ili drugih neformalnih kanala komunikacije;
  • m:tel ne obavještava dobitnike nagrada na način koji uključuje zahtjeve za slanje ličnih podataka ili bilo kakve finansijske transakcije;
  • m:tel ne traži od korisnika da dostavljaju osjetljive lične podatke kako bi ostvarili pravo na nagradu.

Sve relevantne informacije o nagradnim igrama koje priređuje kompanija m:tel dostupne su isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije:

Iz m:tela pozivaju korisnike da:

  • ne dijele svoje lične podatke nepoznatim ili nepouzdanim izvorima;
  • ne odgovaraju na sumnjive poruke i pozive;
  • prijave ovakve slučajeve nadležnim institucijama ili m:tel Kontakt centru.

"m:tel kontinuirano radi na zaštiti svojih korisnika i apeluje na dodatni oprez kako bi se spriječile moguće zloupotrebe", poručili su iz ove kompanije.

