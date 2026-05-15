Janković: Danas puštanje u saobraćaj puta Sarajevo - Foča za laka vozila

Magistralni put Sarajevo-Foča biće danas pušten za saobraćaj motornih vozila nosivosti do tri i po tone, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.

Janković je podsjetio na probleme koji su izazvali prekid saobraćaja, uključujući i klizište koje je ugrozilo samu saobraćajnicu i most na rijeci Bistrici.

On je rekao da su ekipe Hidrocentrale "Bistrica", zajedno sa izvođačem radova, pristupile sanaciji i ugradile stotinjak šipova prečnika 1.600 milimetara, dužine 30 metara, tako da klizište više ne postoji na tom dijelu.

- Predstoji nam sanacija mosta, ali je izvođač radova sa investitorom podnio zahtjev Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, na koji smo mi dali saglasnost, da se pusti saobraćaj za laka motorna vozila, odnosno za vozila do tri i po tone, koji će biti pušten u toku dana - pojasnio je Janković.

On je precizirao da će laka vozila moći prelaziti naizmjenično preko mosta.

- Pozivam građane na strpljenje dok se svi radovi privedu kraju. Riječ je o klizištu gdje ima dosta nepredviđenih radova, ali permanentno se radi i gledamo da to bude završeno u što kraćem roku kako bi bio omogućen saobraćaj i za teška teretna vozila - naveo je Janković.

(SRNA)