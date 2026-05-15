Panika u Britaniji: Učenik umro od meningitisa, još dvoje zaraženo

Dvoje učenika iz različitih škola u Britaniji liječe se od meningitisa, saopštile su zdravstvene vlasti, koje su potvrdile i da je treći učenik preminuo.
Kako piše Skaj Njuz, tri slučaja su identifikovana u Redingu, uključujući jednog učenika Henli koledža u Oksfordširu koji je preminuo.
Druga dva slučaja su učenici škole Reding Blu Kout i srednje škole Hajdaun i Centra za šesti razred, saopštila je Agencija za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA).
Ističu da je testiranje jednog od slučajeva pokazalo da se ne radi o istom soju meningitisa B kao u prethodnim epidemijama ove godine u Kentu i Dorsetu.
U ovom trenutku nema informacija koliko godina imaju oboljeli, kao ni učenik koji je preminuo, prenosi Telegraf.
