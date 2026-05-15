Zaharova: Kijev nije uspio da poremeti obilježavanje Dana pobjede u drugim zemljama

ATV
15.05.2026 11:51

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ukrajina je pokušala da poremeti događaje organizovane povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 9. maja u drugim zemljama putem stranih provokatora, ali su svi ti neonacistički naumi propali, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kijevski režim je, preko stranih provokatora, uglavnom Ukrajinskog svjetskog kongresa, pokušao da poremeti svečane događaje u drugim zemljama", navela je Zaharova.

Ona je naglasila da su svi takvi pokušaji propali.

"Ludilo dezinformacija bilo je praćeno zahtjevima ukrajinskih ubačenih elemenata upućenim rukovodstvima zemalja u kojima žive da zabrane komemorativne događaje, pod licemjernim izgovorom sprečavanja podsticanja etničkih sukoba i smanjenja stepena društvene napetosti", istakla je Zaharova.

Ona je dodala da primarni neprijatelj ukrajinskog naroda nisu Rusija i ruski narod, već neonacistička manjina koja je preuzela vlast u Kijevu, "pretvarajući naciju u marionetu Zapada i gurajući je u ambis korupcije i neonacizma".

