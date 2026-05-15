Sastali se Putin i Lukašenko: Poznato o čemu su razgovarali

Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, saopštila je pres služba bjeloruskog predsjednika.
Razgovarali su "o saradnji u oblasti ekonomije i odbrane, kao i o predstojećim zajedničkim događajima u ovim oblastima", navodi se u saopštenju.
Lukašenko je 8. maja doputovao u Moskvu kako bi učestvovao u događajima povodom obilježavanja 81. godišnjice pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu.
Predsjednik Bjelorusije se tokom posete sastao sa Putinom. Lideri su razgovarali o bilateralnoj saradnji, međunarodnoj agendi i situaciji u regionu, prenosi RT Balkan.
