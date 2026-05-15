Emirati grade naftovod koji zaobilazi Ormuski moreuz

Autor:ATV
Komentari:0
Ujedinjeni Arapski Emirati /UAE/ ubrzaće izgradnju naftovoda koji zaobilazi Ormuski moreuz, saopštila je Kancelarija Abu Dabija za odnose sa javnošću.
"/Princ UAE/ Haled bin Muhamed bin Zajed predsjedavao je sastanku Izvršnog komiteta Upravnog odbora Državne naftne kompanije u Abu Dabiju, na kojem je razmotreno ažuriranje novog projekta naftovoda `Zapad-istok`, koji bi trebao da počne sa radom sljedeće godine i udvostruči izvozni kapacitet Kompanije preko grada Fudžeire, kako bi se zadovoljila globalna potražnja za energentima", objavila je Kancelarija na "Iksu".
Kancelarija dodaje da je naftovod trenutno u izgradnji i očekuje da će biti pušten u rad sljedeće godine.
(SRNA)
