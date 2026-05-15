Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić povodom odluke Mehanizma u Hagu da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
Vujić je najavio da će Srbija i dalje ukazivati međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srbije.
On je izrazio zabrinutost zbog odluke Mehanizma u kojoj je konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško i da postoji velika vjerovatnoća smrtnog ishoda u kratkom roku, ali da je, uprkos tome, zahtjev za njegovo puštanje odbijen.
Prema njegovim riječima, humanitarni principi, pravo na dostojanstveno liječenje i univerzalne civilizacijske vrijednosti moraju biti jednaki za sve bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.
Vujić je ukazao da je Srbija dala sve potrebne garancije za njegovo liječenje, smeštaj i nadzor na teritoriji Srbije, što je evidentirano u postupku pred Mehanizmom.
Iz Ministarstva pravde podsjećaju da je Srbija u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i spremnost da sarađuje sa međunarodnim pravosudnim institucijama, poštujući međunarodne obaveze i standarde.
Ministarstvo upravo zbog toga očekuje da humanitarna pitanja budu tretirana bez političkih ili selektivnih pristupa.
Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja.
General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.
On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.
General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.
Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.
(SRNA)
