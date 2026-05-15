Logo
Large banner

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

Autor:

ATV
15.05.2026 10:49

Komentari:

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić povodom odluke Mehanizma u Hagu da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.

Vujić je najavio da će Srbija i dalje ukazivati međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srbije.

дрога

Hronika

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

On je izrazio zabrinutost zbog odluke Mehanizma u kojoj je konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško i da postoji velika vjerovatnoća smrtnog ishoda u kratkom roku, ali da je, uprkos tome, zahtjev za njegovo puštanje odbijen.

Prema njegovim riječima, humanitarni principi, pravo na dostojanstveno liječenje i univerzalne civilizacijske vrijednosti moraju biti jednaki za sve bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.

Vujić je ukazao da je Srbija dala sve potrebne garancije za njegovo liječenje, smeštaj i nadzor na teritoriji Srbije, što je evidentirano u postupku pred Mehanizmom.

Рониоци

Svijet

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

Iz Ministarstva pravde podsjećaju da je Srbija u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i spremnost da sarađuje sa međunarodnim pravosudnim institucijama, poštujući međunarodne obaveze i standarde.

Ministarstvo upravo zbog toga očekuje da humanitarna pitanja budu tretirana bez političkih ili selektivnih pristupa.

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

Судар Шамац-Брчко

Hronika

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Vujić

Ratko Mladić moždani udar

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Hag

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Силуета дјетета у мрачној соби.

Hronika

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

3 h

0
Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем

Hronika

Buknuo požar na "opelu", policija traga za napadačem

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp uvijek komuniciraju u prijateljskom duhu

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Ubio dvije žene, pokušao ubistvo još dvije: Istraga protiv serijskog ubice u Kumanovu

3 h

0

Više iz rubrike

Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

Srbija

Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana

4 h

0
Ухапшена три полицајца због нестанка Александра Нешовића Баје

Srbija

Uhapšena tri policajca zbog nestanka Aleksandra Nešovića Baje

15 h

0
Нестао Кекин човјек - пронађене двије чауре и трагови крви Александра Нешовића

Srbija

Nestao Kekin čovjek - pronađene dvije čaure i tragovi krvi Aleksandra Nešovića

17 h

0
Крај драме у руднику "Трепча": Свих 18 рудара изашло из јаме

Srbija

Kraj drame u rudniku "Trepča": Svih 18 rudara izašlo iz jame

22 h

0

  • Najnovije

14

00

Ptičiji grip hara evropskom državom: U Poljskoj zaraženo i uništeno preko 374.000 komada živine

13

59

Važno obavještenje za korisnike: Pokušaji prevare putem Vibera, oglasili se iz m:tela

13

59

Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

13

47

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

13

43

Tri znaka horoskopa uskoro će se riješiti velikog tereta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner