Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić povodom odluke Mehanizma u Hagu da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.

Vujić je najavio da će Srbija i dalje ukazivati međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srbije.

On je izrazio zabrinutost zbog odluke Mehanizma u kojoj je konstatovao da je zdravstveno stanje generala Mladića izrazito teško i da postoji velika vjerovatnoća smrtnog ishoda u kratkom roku, ali da je, uprkos tome, zahtjev za njegovo puštanje odbijen.

Prema njegovim riječima, humanitarni principi, pravo na dostojanstveno liječenje i univerzalne civilizacijske vrijednosti moraju biti jednaki za sve bez obzira na prirodu optužbi ili presuda.

Vujić je ukazao da je Srbija dala sve potrebne garancije za njegovo liječenje, smeštaj i nadzor na teritoriji Srbije, što je evidentirano u postupku pred Mehanizmom.

Iz Ministarstva pravde podsjećaju da je Srbija u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i spremnost da sarađuje sa međunarodnim pravosudnim institucijama, poštujući međunarodne obaveze i standarde.

Ministarstvo upravo zbog toga očekuje da humanitarna pitanja budu tretirana bez političkih ili selektivnih pristupa.

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

(SRNA)