Buknuo požar na "opelu", policija traga za napadačem

Autor:ATV
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na identifikovanju i pronalasku lica koje je zapalilo automobil "opel" na području Doboja.
Naime, policiji je sinoć oko 21.40 časova prijavljeno da je došlo do požara na pomenutom vozilu, prilikom čega je nastupila veća materijalna šteta.
Brzom reakcijom pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj požar je lokalizovan i ugašen.
Uviđaj su jutros izvršili policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da navedeno djelo ima obilježja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti”.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
41 min0
Region
43 min0
Hronika
47 min0
Republika Srpska
55 min4
Hronika
47 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Trenutno na programu