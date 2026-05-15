Buknuo požar na "opelu", policija traga za napadačem

15.05.2026 10:12

Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем
Policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na identifikovanju i pronalasku lica koje je zapalilo automobil "opel" na području Doboja.

Naime, policiji je sinoć oko 21.40 časova prijavljeno da je došlo do požara na pomenutom vozilu, prilikom čega je nastupila veća materijalna šteta.

Brzom reakcijom pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj požar je lokalizovan i ugašen.

Uviđaj su jutros izvršili policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji se izjasnio da navedeno djelo ima obilježja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti”.

