Logo
Large banner

Težak sudar autobusa i automobila u Novom Selu

Autor:

ATV
15.05.2026 09:35

Komentari:

0
Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Foto: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

Na magistralnom putu Šamac - Brčko rano jutros došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i automobil.

Iz Policijske uprave Bijeljina potvrđeno je da se udes dogodio u ranim jutarnjim časovima.

"U 6.35 časova jutros došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu Šamac - Brčko, u mjestu Novo Selo. U nesreći su učestvovali autobus i putničko motorno vozilo", naveli su iz policije.

Na ovoj dionici puta trenutno je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih osoba niti o stepenu njihovih povreda, a više detalja biće poznato nakon što dežurni timovi završe policijski uviđaj na licu mjesta.

Dok traje blokada, saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

autobus

Šamac

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путници са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, превозе се аутобусом након што су стигли у Перт, у Аустралији, из Холандије у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Putnici sa kruzera smrti stigli u Australiju: Zbog hantavirusa idu u karantin

1 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Uhapšen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete

1 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом док одлази након посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, петак, 15. мај 2026.

Svijet

''Peking i Vašington moraju ispuniti postignute dogovore''

1 h

0
Лукас Тореира из Галатасараја слави након што је постигао трећи гол за свој тим током утакмице турске Суперлиге између Галатасараја и Фенербахчеа у Истанбулу, Турска.

Fudbal

Poznati fudbaler krvnički pretučen zbog slavne glumice

1 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Uhapšen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete

1 h

0
У Мостару почело суђење Анису Калајџићу због убиства Алдине Јахић, изјаснио се да није крив

Hronika

U Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću zbog ubistva Aldine Jahić, izjasnio se da nije kriv

16 h

0
рониоци роњење вода ронити

Hronika

Pet osoba poginulo na ronjenju

16 h

0
Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

Hronika

Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

20 h

1

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner