Težak sudar autobusa i automobila u Novom Selu

Na magistralnom putu Šamac - Brčko rano jutros došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus i automobil.
Iz Policijske uprave Bijeljina potvrđeno je da se udes dogodio u ranim jutarnjim časovima.
"U 6.35 časova jutros došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu Šamac - Brčko, u mjestu Novo Selo. U nesreći su učestvovali autobus i putničko motorno vozilo", naveli su iz policije.
Na ovoj dionici puta trenutno je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila.
Za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih osoba niti o stepenu njihovih povreda, a više detalja biće poznato nakon što dežurni timovi završe policijski uviđaj na licu mjesta.
Dok traje blokada, saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce, prenosi Avaz.
