U Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću zbog ubistva Aldine Jahić, izjasnio se da nije kriv

Autor:

ATV
14.05.2026 18:18

U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, koji se tereti za krivična d‌jela - teško ubistvo žene i nedozvoljeno držanje oružja. Kalajdžić je, podsjećamo, optužen za ubistvo Aldine Jahić, koje se desilo u novembru prošle godine u Mostaru.

Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, koja je zvanično potvrđena prošlog mjeseca.

Kako je za Kliks potvrdila glasnogovornica Kantonalnog suda u Mostaru Anela Redžić, Kalajdžić se izjasnio da nije kriv.

Optužnica tereti Kalajdžića za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvjema osobama. Prema navodima iz optužnice, optuženi je u periodu od septembra 2024. do januara 2025. godine u više navrata prijetio smrću bivšoj d‌jevojci N. M.

Optužnica ga tereti i za to da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj d‌jevojci Aldini Jahić. U optužnici se detaljno opisuje upad u stan, fizičko nasilje, uhođenje ispred fitness centra te poruke putem komunikacijskih aplikacija u kojima je navodio kako će žrtva "biti samo njegova ili ničija" te da posjeduje vatreno oružje.

"Dana 16. novembra 2025. godine oko 18 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno nabavio pištolj kojeg je kod sebe neovlašteno držao, ispred fitness centra sačekao je A. J. koja je tu trenirala te joj zadao više udaraca u glavu i grudi. A. J. je zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela 'T..', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju", stoji u optužnici.

Za to vrijeme optuženi Kalajdžić je došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovo pokušavala pozvati u pomoć, pa joj je prišao i pucajući iz pištolja u pravcu njene sljepoočnice zadao smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mjesta, prenosi Kliks

