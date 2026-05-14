Oglasila se policija o prijavi protiv Ljubiše Petrovića

Bijeljinska policija oglasila se o prijavi koju su podnijeli protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

Kako navode izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je 11. maja proslijeđen Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

”Prijavljeni se sumnjiči da je u toku 2025. godine, zloupotrebivši službeni položaja, te protivno pravnim aktima Grada Bijeljina, bez prethodno sprovedenih procedura u skladu sa važećim pravilnicima i drugim opštim aktima Grada Bijeljina, donosio zaključke o isplatama novčane pomoći građanima u stanju vanredne socijalne potrebe, na koji način je takvim postupanjem isplaćeno građanima iznos od preko 100.000,00 KM”, saopštila je PU Bijeljina.

Prema nezvaničnim informacijama pomoći su isplaćivane u iznosima od 500 do čak 10.000 maraka i to bez prijedloga i mišljenja komisije koja je o tome trebala da odlučuje.