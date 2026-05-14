Sarajevo: Uhapšen nastavnik koji je prijetio učeniku u osnovnoj školi

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS saopštili su da su njegovi pripadnici lišili slobode nastavnika koji je prijetio učeniku u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu.

MUP KS je saopštio da je nastavnik inicijala A.P (1970. godište) u četvrtak ujutro lišen slobode zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika te će biti predat Kantonalnom tužilaštvu KS.

Nezvanično, riječ je o nastavniku Adiju Pašiću, piše Kliks.

Podsjećamo, u snovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do incidenta nakon što je nastavnik napao učenika ove škole, a sve je zabilježeno na videosnimku.

Incident se dogodio u srijedu tokom časa u osmom razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Nakon što se kompletira njihova prijava, sve će biti proslijeđeno tužiocu koji će kvalifikovati djelo, odnosno, utvrditi da li je i koje krivično djelo počinjeno.

Na videosnimku, koji je dostavljen pomenutom portalu, čuje se profesor koji prijeti djetetu i govori: "O'š još lupat', o'š da te štocem opalim? Da ti pola glave otkinem? Je l'? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Ajde sjedi, p***a ti materina."