Sarajevo: Uhapšen nastavnik koji je prijetio učeniku u osnovnoj školi

Autor:ATV
Komentari:2
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS saopštili su da su njegovi pripadnici lišili slobode nastavnika koji je prijetio učeniku u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu.
MUP KS je saopštio da je nastavnik inicijala A.P (1970. godište) u četvrtak ujutro lišen slobode zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika te će biti predat Kantonalnom tužilaštvu KS.
BiH
Plate i naknade u institucijama BiH skinute sa dnevnog reda
Nezvanično, riječ je o nastavniku Adiju Pašiću, piše Kliks.
Podsjećamo, u snovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do incidenta nakon što je nastavnik napao učenika ove škole, a sve je zabilježeno na videosnimku.
Incident se dogodio u srijedu tokom časa u osmom razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Nakon što se kompletira njihova prijava, sve će biti proslijeđeno tužiocu koji će kvalifikovati djelo, odnosno, utvrditi da li je i koje krivično djelo počinjeno.
Zanimljivosti
Počinje ciklus od tri sudbinske godine: Tri znaka ulaze u najbolji period života
Na videosnimku, koji je dostavljen pomenutom portalu, čuje se profesor koji prijeti djetetu i govori: "O'š još lupat', o'š da te štocem opalim? Da ti pola glave otkinem? Je l'? Je l' mangupe? Je l' idiote jedan? Ajde sjedi, p***a ti materina."
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 h0
BiH
1 h1
Hronika
1 h0
Region
2 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h4
Hronika
2 h0
Najnovije
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Trenutno na programu