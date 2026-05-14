Novi detalji akcije ”Vatrogasac”: Uhapšeni ”na djelu”, predložen im pritvor

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora policijskom službeniku Gojku Ljepoji, šefu Vatrogasnog društva u Oštroj Luci Dejanu Mastikosi i Milanu Gnjatoviću koji su uhapšeni u akciji ”Vatrogasac”.

Ljepoja, Mastikosa i Gnjatović osumnjičeni su za trgovinu oružjem u sastavu kriminalnog udruženja.

Uhapšeni u kafiću

Kako saznaje ATV oni su duže vrijeme praćeni i uhapšeni su na djelu nakon što su dogovorili primopredaju više komada oružja. Uhapšeni su u jednom ugostiteljskom objektu, a u pretresima njihove imovine pronađena je veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije.

Akcija "Vatrogasac"

U Republičkom tužilaštvu navode da se osumnjičenima na teret stavlja da su od 2025. godine na području Prijedora i Omarske, zajedno sa nepoznatim osobama, postali članovi grupe koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela nedozvoljenog prometa oružjem.

Telefonima dogovorali prodaju oružja

”To su činili na način da su koristeći međusobnu telefonsku komunikaciju i komunikaciju s trećim licima neovlašteno nabavljali vatreno oružje i municiju, čije držanje nije dozvoljeno, a potom su ga prodavali građanima i novac od prodaje su međusobno dijelili”, saopštilo je Republičko tužilaštvo.

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni, ukoliko se nađu na slobodi, ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnike.

O pritvoru će odlučivati Okružni sud u Banjaluci.