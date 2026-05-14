Motociklista preticao preko pune linije, pa se zakucao u automobil: Preminuo u bolnici

14.05.2026 11:30

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Barajevu, život je izgubio motociklista N. M. (37).

Uprkos naporima ljekara, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici, saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač automobila marke "opel" započeo skretanje ulijevo na parking prostor. U tom trenutku, u zadnju lijevu stranu automobila, prednjim desnim dijelom udario je motocikl koji se kretao u istom smjeru.

Kako se saznaje, motociklista je u trenutku sudara vršio radnju preticanja preko pune linije.

Vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola

Uviđajem je utvrđeno nekoliko ključnih detalja koji su prethodili ovoj tragediji:

Stradali N. M. nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali jačina udara je, nažalost, bila kobna.

Vozač "opela" je podvrgnut testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Naložena obdukcija

Nakon sudara, povrijeđeni muškarac je hitno transportovan u bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama. Nadležno tužilaštvo naložilo je da se tijelo nastradalog N. M. pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

