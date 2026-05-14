Motociklista preticao preko pune linije, pa se zakucao u automobil: Preminuo u bolnici

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Barajevu, život je izgubio motociklista N. M. (37).

Uprkos naporima ljekara, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici, saznaje "Telegraf.rs".

BiH CIK BiH utvrdio listu: Skoro 12.000 kandidata za predsjednike biračkih odbora

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač automobila marke "opel" započeo skretanje ulijevo na parking prostor. U tom trenutku, u zadnju lijevu stranu automobila, prednjim desnim dijelom udario je motocikl koji se kretao u istom smjeru.

Kako se saznaje, motociklista je u trenutku sudara vršio radnju preticanja preko pune linije.

Vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola

Uviđajem je utvrđeno nekoliko ključnih detalja koji su prethodili ovoj tragediji:

Stradali N. M. nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali jačina udara je, nažalost, bila kobna.

Ljubav i seks Idealna kombinacija: Ovo je najljepši ljubavni par prema horoskopu

Vozač "opela" je podvrgnut testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Naložena obdukcija

Nakon sudara, povrijeđeni muškarac je hitno transportovan u bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama. Nadležno tužilaštvo naložilo je da se tijelo nastradalog N. M. pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Hronika Benzinom pokušao zapaliti kuću i auto u Banjaluci!

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.