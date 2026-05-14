Motociklista preticao preko pune linije, pa se zakucao u automobil: Preminuo u bolnici

Autor:ATV
Komentari:0
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Barajevu, život je izgubio motociklista N. M. (37).
Uprkos naporima ljekara, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici, saznaje "Telegraf.rs".
BiH
CIK BiH utvrdio listu: Skoro 12.000 kandidata za predsjednike biračkih odbora
Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač automobila marke "opel" započeo skretanje ulijevo na parking prostor. U tom trenutku, u zadnju lijevu stranu automobila, prednjim desnim dijelom udario je motocikl koji se kretao u istom smjeru.
Kako se saznaje, motociklista je u trenutku sudara vršio radnju preticanja preko pune linije.
Uviđajem je utvrđeno nekoliko ključnih detalja koji su prethodili ovoj tragediji:
Stradali N. M. nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.
Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali jačina udara je, nažalost, bila kobna.
Ljubav i seks
Idealna kombinacija: Ovo je najljepši ljubavni par prema horoskopu
Vozač "opela" je podvrgnut testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.
Nakon sudara, povrijeđeni muškarac je hitno transportovan u bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama. Nadležno tužilaštvo naložilo je da se tijelo nastradalog N. M. pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Hronika
Benzinom pokušao zapaliti kuću i auto u Banjaluci!
Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
3 h0
Region
3 h0
Hronika
3 h0
Republika Srpska
3 h7
Najnovije
14
21
14
16
14
07
14
03
13
55
Trenutno na programu