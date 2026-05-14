Banjalučanin iz firme iznio bicikl, punjač i elektronske cigarete

Banjalučka policija identifikovala je i lišila slobode lice čiji su inicijali Ž.M. iz ovog grada, zbog sumnje da je počinilo nesvakidašnju krađu u jednoj lokalnoj firmi.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka, Ž.M. se sumnjiči da je istog dana kada je i uhapšen, iz objekta jedne banjalučke firme otuđio bicikl, punjač za fiskalnu kasu, ali i pozamašnu količinu od čak 70 komada elektronskih cigareta.

"Tokom kriminalističke obrade kod lica Ž.M. pronađeni su i oduzeti otuđeni predmeti, koji će biti vraćeni zakonitom vlasniku", saopšteno je iz policije.

Nakon što se predmet kompletira i dokumentuje, protiv Ž.M. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Krađa".