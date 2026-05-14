Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

14.05.2026 09:34

Емир Селимовић из Калесије, убица супруге и дјетета
Presuda Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženi Emir Selimović zbog dva krivična d‌jela Ubistvo na podmukao način, učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina, proglašen krivim, te mu je izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina, potvrđena je u žalbenom postupku odlukom Vrhovnog suda FBiH, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je proglašen krivim što je radnjama detaljno opisanim u izreci presude, dana 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, zagušenjem, ubio suprugu i maloljetnog sina.

"Sud je optuženom za navedena krivična d‌jela počinjena na štetu supruge S.I. i maloljetnog sina, utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 44 godine, te potom primjenom odredbi o sticaju, optuženom izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu u trajanju od 45 godina", navode iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Ovo je do sada najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koju je izrekao Kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih d‌jela, za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima.

