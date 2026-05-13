U toku velika policijska akcija: Specijalci tragaju za Adnanom Šerakom

13.05.2026 21:48

У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком
Na području Vogošće, Ilijaša i Poljina danas se provodi velika policijska akcija usmjerena na pronalazak Adnana Šeraka, koji je nedavno izašao nakon višegodišnjeg izdržavanja zatvorske kazne.

Veći broj policijskih službenika raspoređen je na više lokacija, gd‌je se obavljaju pretresi objekata i terena u potrazi za Šerakom.

Na terenu su prisutne jake policijske snage, dok se pojedini dijelovi naselja nalaze pod pojačanim policijskim nadzorom.

Hronika

Policija traga za Šerakom i Hodžićem zbog zarobljavanja i premlaćivanja muškarca u Švrakinom Selu

Šeraka je prijavio muškarac iz Ilijaša koji tvrdi da ga je pretukao, a osumnjičen je za krivično d‌jelo nasilničko ponašanje.

Prema nezvaničnim informacijama, ovo nije prvi incident u kojem se Šerak dovodi u vezu s nasiljem nakon izlaska na slobodu. Kako se navodi, prije desetak dana navodno je napao poznatog bh. influensera i sportistu.

Takođe, prema dostupnim informacijama, nakon toga je navodno izvršio još jedan napad na osobu inicijala E. S., muškarca koji je odranije poznat policiji. Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Adnan Šerak ranije je bio poznat javnosti i policijskim agencijama zbog povezanosti s kriminalnim aktivnostima, a nedavno je pušten na slobodu nakon dugogodišnje robije.

Više informacija očekuje se nakon zvaničnog obraćanja nadležnih institucija.

