Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

Domaći kolač od maka klasik je koji osvaja svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Sočan biskvit s makom, grožđicama i čokoladnom glazurom idealan je za sve prilike.

Čak i bez posebnog brašna ili složenih sastojaka, kolač je jednostavan za pripremu, a rezultat je prava poslastica.

Sastojci za biskvit:

6 jaja

200 g šećera

150 g maslaca

2 vanilin šećera

100 g grožđica

250 g maka

pola praška za pecivo

malo soli

Dodatno:

4 kašike pekmeza od šljiva

100 g čokolade za kuhanje

3 kašike ulja

Priprema:

Odvojite žumanjke od bjelanjaka. U bjelanjke dodajte malo soli i miksajte dok ne dobijete čvrsti snijeg. Pomiješajte žumanjke sa šećerom i maslacem. U žumanjke dodajte 200 g šećera i miksajte dok ne postanu pjenasti. Zatim dodajte 150 g maslaca i nastavite miksati dok smjesa ne postane kremasta.

U smjesu dodajte vanilin šećere, grožđice, a zatim postepeno 250 g maka i pola praška za pecivo. Dobro promiješajte. Umiješajte snijeg od bjelanjaka. Nježno umiješajte snijeg od bjelanjaka u prethodnu smjesu kako biste dobili laganu i prozračnu teksturu.

Smjesu rasporedite u pripremljeni pleh i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 30 minuta na 180 °C. Topao biskvit premažite s 4 kašike pekmeza od šljiva ili po želji nekog drugog pekmeza.

Na pari otopite 100 g čokolade za kuhanje s 3 kašike ulja, a zatim prelijte čokoladom kolač. Ostavite kolač da se dobro ohladi, narežite na kocke i poslužite. Prijatno!

