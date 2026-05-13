Logo
Large banner

D‌jeca farmera na čelu kolone maturanata: "Ostajem u poljoprivredi!"

Autor:

ATV
13.05.2026 17:44

Komentari:

0
Матуранти у Дервенти у тракторима
Foto: Facebook/printscreen

Ulice Dervente danas su bile ispunjene muzikom, sirenama i veselim maturantima u traktorima, koji su obilježili kraj školovanja.

Maturanti u Derventi danas obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja, a tradicionalna defile kolona vozila privukla je pažnju brojnih građana na ulicama grada.

Ove godine, na iznenađenje mnogih, kolonu su predvodili trojica mladih traktorista, d‌jeca poljoprivrednika - Dragan Danilović, Marko Tolić i Darko Đukić.

Traktorom Same Silver 110 4 (naslovna fotografija) upravljao je Danilović, koji ističe da je od najranijeg d‌jetinjstva vezan za poljoprivredu, a od šeste godine uključen u poslove.

"Traktor je od oca, sa našeg porodičnog imanja. Bavimo se tovom svinja, proizvodimo hranu i prodajemo", kaže Dragan.

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u SC "Mihajlo Pupin", smjer autoelektričar, a plan mu je, kako navodi, da i dalje ostane u poljoprivredi.

"Ako ne bude išlo, tražit ću posao u struci", dodaje.

Maturantska zabava biće upriličena 6. juna, a uz osmijeh kaže da ne vjeruje da će na nju stići - traktorom, prenosi Agroklub

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

maturanti u traktorima

Derventa

Poljoprivrednici

Maturanti

proslava

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доња Градина поломљена стабла

Društvo

Donja Gradina: Zbog polomljenih stabala ograničen pristup posjetiocima

4 h

0
Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Društvo

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

4 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od 10 miliona KM za 1.527 korisnika

5 h

0
Град Бањалука

Društvo

Sutra sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti

6 h

0

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner