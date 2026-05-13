Ulice Dervente danas su bile ispunjene muzikom, sirenama i veselim maturantima u traktorima, koji su obilježili kraj školovanja.

Maturanti u Derventi danas obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja, a tradicionalna defile kolona vozila privukla je pažnju brojnih građana na ulicama grada.

Ove godine, na iznenađenje mnogih, kolonu su predvodili trojica mladih traktorista, d‌jeca poljoprivrednika - Dragan Danilović, Marko Tolić i Darko Đukić.

Traktorom Same Silver 110 4 (naslovna fotografija) upravljao je Danilović, koji ističe da je od najranijeg d‌jetinjstva vezan za poljoprivredu, a od šeste godine uključen u poslove.

"Traktor je od oca, sa našeg porodičnog imanja. Bavimo se tovom svinja, proizvodimo hranu i prodajemo", kaže Dragan.

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u SC "Mihajlo Pupin", smjer autoelektričar, a plan mu je, kako navodi, da i dalje ostane u poljoprivredi.

"Ako ne bude išlo, tražit ću posao u struci", dodaje.

Maturantska zabava biće upriličena 6. juna, a uz osmijeh kaže da ne vjeruje da će na nju stići - traktorom, prenosi Agroklub