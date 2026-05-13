Logo
Large banner

Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od 10 miliona KM za 1.527 korisnika

Autor:

ATV
13.05.2026 15:32

Komentari:

0
Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 10.334.518 KM za 1.527 korisnika.

Iz Ministarstva je saopšteno da je za zaštitu zdravlja životinja isplaćeno 820.593 KM, premije za žalbe u 53.935 KM, za podrška za investicije u tehnološku opremu za prehrambenu industriju 56.785 KM.

Za podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /traktori/ isplaćeno je 933.924 KM, podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /priključci/ 1.410.433 KM, podršku za nabavku osnovnog stada 327.607 KM, podršku za unapređenje, zaštitu i razvoj lovstva 658.665 KM, premije po grlu, muzna grla 833.920 KM.

Premija za roditeljska jata teške i lake linije, te premija za 18-sedmične kokoške isplaćena je u iznosu od 493.468 KM, premija za plastenike i višegodišnje zasade u iznosu od 140.363 KM, podrška investicijama u navodnjavanje u iznosu od 634.677 KM, podrška za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe u iznosu od 252.217 KM, te podrška za nabavku opreme u stočarstvu u iznosu od 1.101.993 KM.

Isplaćena je i podrška zaštiti zdravlja biljaka i uzgojno selekcijskom radu u iznosu od 97.687 KM, podrška investicijama u izgradnju i opremanju ribnjaka u iznosu od 481.905 KM, podrška standardizaciji i brendiranju u iznosu od 93.979 KM, premija za proizvodnju konzumne ribe - pastrmke i šarana i proizvodnju riblje mlađi u iznosu od 921.427 KM.

Isplaćena je podrška otkupu poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 599.461 KM, podrška monitoringu pesticida u iznosu od 251.159 KM, te podrška razvojnim centrima u poljoprivredi u iznosu od 49.300 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo poljoprivrede

Podsticaji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Град Бањалука

Društvo

Sutra sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti

1 h

0
м:тел доноси 10 000 разлога за паметни сат

Društvo

m:tel vam donosi 10 000 razloga za pametni sat

1 h

0
“Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ - Мјесто сусрета привреде, инвестиција и нових пословних прилика

Društvo

“Sajamski dani Kozarska Dubica 2026“ - Mjesto susreta privrede, investicija i novih poslovnih prilika

1 h

0
Повучена љуљашка са тржишта БиХ

Društvo

Sa tržišta BiH povučene ljuljaške: Predstavljaju opasnost po djecu

2 h

0

  • Najnovije

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

16

11

Žestoka pucnjava u filipinskom parlamentu zbog hapšenja senatora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner