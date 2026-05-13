Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od 10 miliona KM za 1.527 korisnika

Iz Ministarstva je saopšteno da je za zaštitu zdravlja životinja isplaćeno 820.593 KM, premije za žalbe u 53.935 KM, za podrška za investicije u tehnološku opremu za prehrambenu industriju 56.785 KM.

Za podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /traktori/ isplaćeno je 933.924 KM, podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /priključci/ 1.410.433 KM, podršku za nabavku osnovnog stada 327.607 KM, podršku za unapređenje, zaštitu i razvoj lovstva 658.665 KM, premije po grlu, muzna grla 833.920 KM.

Premija za roditeljska jata teške i lake linije, te premija za 18-sedmične kokoške isplaćena je u iznosu od 493.468 KM, premija za plastenike i višegodišnje zasade u iznosu od 140.363 KM, podrška investicijama u navodnjavanje u iznosu od 634.677 KM, podrška za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe u iznosu od 252.217 KM, te podrška za nabavku opreme u stočarstvu u iznosu od 1.101.993 KM.

Isplaćena je i podrška zaštiti zdravlja biljaka i uzgojno selekcijskom radu u iznosu od 97.687 KM, podrška investicijama u izgradnju i opremanju ribnjaka u iznosu od 481.905 KM, podrška standardizaciji i brendiranju u iznosu od 93.979 KM, premija za proizvodnju konzumne ribe - pastrmke i šarana i proizvodnju riblje mlađi u iznosu od 921.427 KM.

Isplaćena je podrška otkupu poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 599.461 KM, podrška monitoringu pesticida u iznosu od 251.159 KM, te podrška razvojnim centrima u poljoprivredi u iznosu od 49.300 KM.