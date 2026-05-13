Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od 10 miliona KM za 1.527 korisnika

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 10.334.518 KM za 1.527 korisnika.
Iz Ministarstva je saopšteno da je za zaštitu zdravlja životinja isplaćeno 820.593 KM, premije za žalbe u 53.935 KM, za podrška za investicije u tehnološku opremu za prehrambenu industriju 56.785 KM.
Za podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /traktori/ isplaćeno je 933.924 KM, podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije /priključci/ 1.410.433 KM, podršku za nabavku osnovnog stada 327.607 KM, podršku za unapređenje, zaštitu i razvoj lovstva 658.665 KM, premije po grlu, muzna grla 833.920 KM.
Premija za roditeljska jata teške i lake linije, te premija za 18-sedmične kokoške isplaćena je u iznosu od 493.468 KM, premija za plastenike i višegodišnje zasade u iznosu od 140.363 KM, podrška investicijama u navodnjavanje u iznosu od 634.677 KM, podrška za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe u iznosu od 252.217 KM, te podrška za nabavku opreme u stočarstvu u iznosu od 1.101.993 KM.
Isplaćena je i podrška zaštiti zdravlja biljaka i uzgojno selekcijskom radu u iznosu od 97.687 KM, podrška investicijama u izgradnju i opremanju ribnjaka u iznosu od 481.905 KM, podrška standardizaciji i brendiranju u iznosu od 93.979 KM, premija za proizvodnju konzumne ribe - pastrmke i šarana i proizvodnju riblje mlađi u iznosu od 921.427 KM.
Isplaćena je podrška otkupu poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 599.461 KM, podrška monitoringu pesticida u iznosu od 251.159 KM, te podrška razvojnim centrima u poljoprivredi u iznosu od 49.300 KM.
