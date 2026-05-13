Sutra sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će prije podne biti sunčano i toplije, a u drugom dijelu dana se očekuje povećanje oblačnosti.

Ujutro će biti vedro i hladno, na istoku po visoravnima sa slabim mrazom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće sunčano i toplije uz postepeno povećanje oblačnosti, a lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi.

Uveče se očekuje jače naoblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar ujutro, a tokom dana umjeren, lokalno i jak jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, a dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini pred‌jela danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno devet, Han Pijesak 10, Sokolac i Ivan Sedlo 11, Gacko, Zvornik, Mrkonjić Grad i Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina i Doboj 16, Banjaluka, Prijedor i i Zenica 17, Bileća 19, Mostar 20, te Trebinje 22 stepena Celzijusova.