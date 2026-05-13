Otac Predrag Popović otkrio čudo iz Ostroga: Djevojka pala sa litice, zadobila samo ogrebotinu

Otac Predrag Popović, jerej SPC, eparhije požarevačko-braničevske, objavio je nedavno na svom Instagram profilu nevjerovatnu priču koja se dogodila na parkingu donjeg manastira Ostrog.

Naime, djevojka je prilikom posjete manastiru, pala sa litice u provaliju koja je duboka oko 50 do 100 metara, a onda se desilo nešto sasvim neshvatljivo. On je na svom Instagram profilu napisao sljedeće:

– Još jednom se kroz čudo vjere i spasenje proslavio sam Gospoda i Sveti Vasilije koji se brine za sve nas koji mu dolazimo i s vjerom pristupamo.

Dana 17. jula 2022. oko devet sati na parkingu donjeg manastira Ostrog gdje se inače parkiraju autobusi, desilo se da je jedna putnica koja je inače 1987. godište sa mjestom prebivališta Brod (Sijekovac) koja je putovala u organizaciji crkvene zajednice uz pratnju sveštenika, pala sa litice tako što se okliznula u provaliju koja je duboka oko 50-100 metara, stoji u objavi.

Brzo na mjesto nesreće došli su pripadnici vatrogasne službe kao i sanitet hitne pomoći kao i brojne druge organizacije, gorske službe za spasavanje.

Djevojka je početkom rata nastradala od eksplozivne naprave i ima stopu invaliditeta.

Ali vjera u Ostrog i poklonjenje Moštima Sv. Vasilija nije je spriječilo da baš ovaj vikend dođe i da mu se pokloni i samim tim proslavi i ojača svoju vjeru, a ujedno da nama smjernice koji smo posrnuli da se što prije izbavimo i vratimo vjeru u Boga.

Djevojka je zahvaljujući pripadnicima za spasavanje izvučena iz ambisa i odmah je prevežena na hospitalizaciju.

Djevojka je detaljno pregledana i zadržana je na bolničkom liječenju u bolnici u Podgorici, napisao je otac Petar i dodao:

-Nakon pregleda i ukazivanja medicinske pomoći djevojka se osjeća dobro, a na svim detaljnim snimanjima i pregledima potvrđeno je da djevojka nema nikakvog loma, nikakve povrede osim što ima blagu ogrebotinu i ništa više.

Djevojka se osjeća dobro i već sutradan (19.07.2022.) je prevežena do svog mjesta boravka.

Hvala Bogu koji se po ko zna koji put proslavio i Svetom Vasiliju koji nas čuva od svih nedaća koje nas snađu, napisao je otac Predrag, prenosi Kurir.