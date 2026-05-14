Nastavnik prijetio djetetu u Osnovnoj školi u Sarajevu

U Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do teškog incidenta u kojem je nastavnik prijetio djetetu.

Prema informacijama koje je za Radio Sarajevo otkrila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, roditelj je pristupio u prostorije Policijske uprave Centar kako bi prijavio nastavnika.

"Nakon kompletiranja prijave, biće poznato kakva će biti kvalifikacija događaja", kazala je Novalić.

Ona je takođe potvrdila da se nemili događaj desio u srijedu, 13. maja, tokom nastavnog časa. Više informacija biće poznato po završetku zakonom predviđenih radnji.

Prema snimku koji kruži društvenim mrežama, nastavnik je na račun djeteta uputio užasne psovke i prijetnje fizičkim nasiljem. Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom incidentu.