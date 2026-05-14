Nastavnik prijetio djetetu u Osnovnoj školi u Sarajevu

Autor:ATV
Komentari:0
U Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" u Sarajevu došlo je do teškog incidenta u kojem je nastavnik prijetio djetetu.
Prema informacijama koje je za Radio Sarajevo otkrila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, roditelj je pristupio u prostorije Policijske uprave Centar kako bi prijavio nastavnika.
"Nakon kompletiranja prijave, biće poznato kakva će biti kvalifikacija događaja", kazala je Novalić.
Ona je takođe potvrdila da se nemili događaj desio u srijedu, 13. maja, tokom nastavnog časa. Više informacija biće poznato po završetku zakonom predviđenih radnji.
Prema snimku koji kruži društvenim mrežama, nastavnik je na račun djeteta uputio užasne psovke i prijetnje fizičkim nasiljem. Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom incidentu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
12 h0
Hronika
16 h0
Hronika
17 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
09
49
09
43
09
36
09
34
09
31
Trenutno na programu