Amidžić: Šmit istinski mrzio Republiku Srpsku

Kristijan Šmit je za razliku od drugih visokih predstavnika istinski mrzio postojanje Republike Srpske i drago mi je što je konačno otišao, istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"Kada govorimo o stavovima, stav Rusije je uvijek bio isti, ono što se mijenja mijenja se stav SAD-a, koji je ranije bio da visoki predstavnik treba da radi u punom kapacitetu, kao i njegova kancelarija. Ne mijenja se stav o kancelariji, ali mijenja se stav o kapacitetu visokog predstavnika. Ne možete da imate pojedinca koji je preuzeo na sebe da radi šta želi", istakao je Amidžić.

Dodaje da je Šmit za razliku od drugih visokih predstavnika istinski mrzio postojanje Republike Srpske.

"Kada nešto mrzite, onda ste neracionalni. Njegovo mišljenje je bilo da mi ne treba da postojimo i donosio je odluke samo u tom pravcu", kaže Amidžić.

Jedna od tih odluka ticala se i RTRS-a, kaže Amidžić, u kojoj je zamisao bila da se svi radnici otpuste.

"Treba da naučimo ljude koji se bave opozicijom u Srpskoj, da ne smiju sebi dopustiti da i njih vodi mržnja. Njih je vodila mržnja prema Miloradu Dodiku, koja je u jednom momentu vidjela kroz Kristijana Šmita priliku da se riješe Milorada Dodika", kaže Amidžić.

Dodik je, ističe Amidžić u nemogućim uslovima, pokazao svoje pravo lice, odustavši od svoje titule.

"Imali smo izbore, ali ne mogu da razumijem da srpski korpus unutar Srpske mogu da prave koaliciju sa ljudima koji ne misle ništa dobro Srpskoj. Drago mi je što je Šmit otišao. Osjetio sam pritisak od tog čovjeka, dok sam radio u Sarajevu, prijetnje i nije bilo prijatno", kaže Amidžić.

"Novi visoki predstavnik mora imati saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Nema izbora njegovog nasljednika ukoliko se mi ne usaglasimo. Ne može da nameće zakone, tu je kraj. Niko ne može da nameće zakone u BiH, on je zadužen za iplementaciju mira u BiH. Ovdje su u opoziciji aplaudirali nametanju zakona. Mi imamo političke igrače u Republici Srpskoj, koji trebaju biti u istom timu, kada su ova pitanja na dnevnom redu. Nisu trebala biti otvorena vrata Kristijanu Šmitu u Banjaluku, samo zato što im je cilj bio da sa političke scene uklone Milorada Dodika", kaže Amidžić.

Podsjećamo, u Njujorku je održana sjednica Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH, a ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja pozvao je na hitno gašenje OHR-a, ističući da je on glavni faktor nestabilnost u BiH.