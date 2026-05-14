Bakir Izetbegović potvrdio: Biću kandidat za Predsjedništvo BiH

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za Predsjedništvo BiH, dok se zvanična potvrda očekuje sutra, 15. maja, na sjednici Predsjedništva SDA

"Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno", rekao je Izetbegović.

Izetbegović je poručio da vjeruje u pobjedu na izborima, ali je istakao da predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića ne treba potcjenjivati.

"Radončić je sposoban čovjek, ne treba ga potcjenjivati", rekao je predsjednik SDA za BHRT.