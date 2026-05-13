Imenovan novi glavni tužilac u Brčkom

Ognjen Matavulj
13.05.2026 14:17

Сједница ВСТС-а у Требињу
Foto: VSTS

Visoki sudski-tužilački savjet BiH imenovao je Ćazima Serhatlića za glavnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, a nove tužioce dobila su tužilaštva u Sarajevu, Doboju i Bijeljini.

Serhatlić je dugogodišnji tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u kojem je bio šef Odjeljenja za opšti kriminal, a tuzlanskom pravosuđu radi od 2012. godine.

Na dvodnevnoj sjednici u Trebinju VSTS imenovao je i druge nosioce pravosudnih funkcija.

Novi tužioci u Bijeljini i Doboju

Na nivou Republike Srpske za tužioce OJT Doboj imenovani su Binamir Šakić i Alem Bradarić, dok su na pozicije tužilaca u OJT Bijeljina imenovani Smiljana Ristić, Aleksandar Mlađenović i Dušica Radovanović Grubač.

U Federaciji BiH novih sedam tužilaca dobilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevo i na te pozicije su imenovani Dijana Križanac-Brezar, Almir Čankušić, Emira Muhibić, Selma Bogunić, Ahmer Škrijelj, Srđan Ćosović i Edib Sikira. Mirna Habibija-Sultanić imenovana je na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vrhovni sud FBiH dobio dvije sudinice

Slavica Džaferović i Lejla Kurtanović imenovane su na pozicije sudinica Vrhovnog suda Federacije BiH.

”Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterijume poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima”, saopštio je VSTS.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost polova.

