Dizel u FBiH skuplji za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu

Autor:ATV
Komentari:0
Prosječna maloprodajna cijena dizela u Federaciji BiH u aprilu iznosila je 3,59 KM po litru i viša je za 20,47 odsto u odnosu na prethodni mjesec.
Prosječna cijena ovog derivata u aprilu bila je viša za 53,42 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, saopšteno je iz Ministarstva trgovine FBiH.
Prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina "BMB 95" u aprilu je iznosila 2,88 KM po litru i viša je za 15,66 odsto u odnosu na mart, a za 21,52 odsto u odnosu na april prošle godine.
Prosječna maloprodajna cijena super plus bezolovnog benzina "BMB 98" iznosila je 2,78 KM po litru i viša je za 7,34 odsto u odnosu na prethodni mjesec, a za 5,30 odsto u odnosu na isti mjesec lani.
Najviša prosječna maloprodajna cijena dizela evidentirana je u Posavskom kantonu i iznosi 3,67 KM po litru, dok je najniža bila u Bosansko-podrinjskom i iznosila je 3,54 KM po litru.
Najviša prosječna maloprodajna cijena super plus bezolovnog benzina evidentirana je u Zeničko-dobojskom kantonu i iznosila je 2,87 KM po litru, a najniža u Bosansko-podrinjskom i iznosila je 2,63 KM po litru.
U aprilu je najviša prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina bila u Posavskom kantonu i iznosila je tri KM po litru, dok je najniža evidentirana u Srednjobosanskom kantonu i iznosila je 2,83 KM po litru, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
51 min0
Republika Srpska
55 min0
Svijet
57 min0
Hronika
59 min0
BiH
15 h7
BiH
16 h4
BiH
17 h9
BiH
17 h0
Najnovije
11
05
11
02
10
57
10
54
10
50
Trenutno na programu