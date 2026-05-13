Dizel u FBiH skuplji za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu

ATV
13.05.2026 10:25

Возила на Нестро пумпи точе гориво.
Prosječna maloprodajna cijena dizela u Federaciji BiH u aprilu iznosila je 3,59 KM po litru i viša je za 20,47 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Prosječna cijena ovog derivata u aprilu bila je viša za 53,42 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, saopšteno je iz Ministarstva trgovine FBiH.

Prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina "BMB 95" u aprilu je iznosila 2,88 KM po litru i viša je za 15,66 odsto u odnosu na mart, a za 21,52 odsto u odnosu na april prošle godine.

Prosječna maloprodajna cijena super plus bezolovnog benzina "BMB 98" iznosila je 2,78 KM po litru i viša je za 7,34 odsto u odnosu na prethodni mjesec, a za 5,30 odsto u odnosu na isti mjesec lani.

Najviša prosječna maloprodajna cijena dizela evidentirana je u Posavskom kantonu i iznosi 3,67 KM po litru, dok je najniža bila u Bosansko-podrinjskom i iznosila je 3,54 KM po litru.

Najviša prosječna maloprodajna cijena super plus bezolovnog benzina evidentirana je u Zeničko-dobojskom kantonu i iznosila je 2,87 KM po litru, a najniža u Bosansko-podrinjskom i iznosila je 2,63 KM po litru.

U aprilu je najviša prosječna maloprodajna cijena premijum bezolovnog benzina bila u Posavskom kantonu i iznosila je tri KM po litru, dok je najniža evidentirana u Srednjobosanskom kantonu i iznosila je 2,83 KM po litru, prenosi Srna.

