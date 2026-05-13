Trišić Babić: Poništiti "diktate" međunarodnih aktera

Da bi američka vizija suverene BiH koju vode "lokalni lideri", odnosno predsjednici entiteta, uspjela, prethodni "diktati" međunarodnih aktera moraju biti poništeni, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Ne možete očekivati da će lokalni lideri voditi ako ih je sad već bivši imperator unaprijed diskvalifikovao. Poput edikta rimskih imperatora, Šmitove presude/naredbe treba smatrati nevažećim na kraju njegovog mandata, lex annua", navela je Trišić Babić.

Da bi američka vizija suverene BiH koju vode “lokalni lideri”, odnosno predsjednici entiteta, uspjela, prethodni "diktati" međunarodnih aktera moraju biti poništeni.

Ne možete očekivati da će lokalni lideri voditi ako ih je sad već bivši imperator unaprijed diskvalifikovao.… — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) May 13, 2026

Ona je ukazala da nema suvereniteta ako u Krivičnom zakonu BiH ostaje djelo - nepoštovanje odluka visokog predstavnika.

"Nema suvereniteta ako se presude po tom osnovu ne ukinu", navela je Trišić Babić na društvenoj mreži Iks.