Trišić Babić: Poništiti "diktate" međunarodnih aktera

13.05.2026 10:17

Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Da bi američka vizija suverene BiH koju vode "lokalni lideri", odnosno predsjednici entiteta, uspjela, prethodni "diktati" međunarodnih aktera moraju biti poništeni, istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Ne možete očekivati da će lokalni lideri voditi ako ih je sad već bivši imperator unaprijed diskvalifikovao. Poput edikta rimskih imperatora, Šmitove presude/naredbe treba smatrati nevažećim na kraju njegovog mandata, lex annua", navela je Trišić Babić.

Ona je ukazala da nema suvereniteta ako u Krivičnom zakonu BiH ostaje djelo - nepoštovanje odluka visokog predstavnika.

"Nema suvereniteta ako se presude po tom osnovu ne ukinu", navela je Trišić Babić na društvenoj mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

