Milosavljević za ATV: Šmit je iskorigovan, ovo je bio njegov posljednji izvještaj

To što je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a u fokusu bila aktuelna situacija u BiH, predstavlja jedan od najvažnijih momenata za srpski narod još od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ocijenio je za ATV politički analitičar Zoran Milosavljević.

Milosavljević ističe da su strukture koje stoje iza Kristijana Šmita pokušale da, uoči njegovog odlaska planiranog za kraj juna, stvore teren za realizaciju ranije zamišljenih planova, ali naglašava da je za takve poteze sada kasno.

"Taj sistem koji je iza Kristijana Šmita itekako pokušava da u ovom trenutku, dok on ne ode do kraja juna, stvori situaciju za sve te planove koje su oni imali, ali kasno je za sve to. Znamo šta je suština bila ovdje - i otimanje imovine i napad na narod Republike Srpske. Okreće se nova epoha nakon dolaska novog predstavnika, tako da je ovo bio zadnji i posljednji izvještaj Kristijana Šmita", izjavio je Milosavljević.

Prema njegovim riječima, napadi na predsjednika SNSD-a Milorada Dodika predstavljaju samo diplomatski paravan za mnogo dublje namjere usmjerene protiv svih konstitutivnih naroda, a prvenstveno protiv Srpske.

"Kristijan Šmit je zapravo ovdje iskorigovan od strane svjetskih država i na taj način je zapravo urađeno, kao što sam rekao maloprije, da se ovdje ne radi samo o napadu na Milorada Dodika. To je samo diplomatski način kako se krije ono što su zapravo radili narodu Republike Srpske, pa na kraju krajeva i drugim narodima, jer dovoljno je samo jedan narod da se ograniči, pa da tu nema rezultata nikakvog. Tako da je Kristijan Šmit tu imao takvu ulogu da se ta moć odlučivanja naroda i sve te poluge moći nama ukinu, da ne kažem da se ukine Republika Srpska", zaključio je Milosavljević u razgovoru za ATV.