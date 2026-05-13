Predsjednik Rusije Vladimir Putin nada je slobodnog čovječanstva, ne samo za Srbe, nego i mnoge Evropljane, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u intervjuu za Tas.

"Putin simbolično predstavlja sve što je protivrječno Zapadu. On je čovjek koji uvijek sluša one sa kojima razgovara, uvažava ih, ne traži od drugih da prihvate njegove odluke i ne koristi ucjene, a sve to vidimo na Zapadu", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da se Putin se pridržava dogovora, dok Zapad laže već nakon što potpiše neki sporazum, navodeći kao primjere Dejtonski i Kumanovski sporazum, te Minski dogovor.

On je ocijenio da je Putin jedinstvena i nezamjenjiva ličnost svog vremena i daje nadu ne samo Rusiji nego i cijeloj civilizaciji tako što pokazuje da postoje drugačiji načini da se bori za slobodu od onog kako to čine drugi.

"Ne čini to diktatom i drugim metodama koje su samo drugi oblik fašizma. Sve te njihove neoliberalne vrijednosti Putin je prepoznao i shvatio na vrijeme da predstavljaju prijetnju za Rusiju i njen narod i na to je odgovorio", rekao je Dodik.

Da se nije pojavila takva ličnost kakav je Putin, kaže Dodik, danas bi živjeli u jednopolarnom svijetu kojim upravljaju pojedinci sa Zapada čiji zahtjevi nikada ne mogu biti zadovoljeni.

"Oni bi podijelili Rusiju kako bi htjeli, na dijelove i koristili bi sva njena prirodna bogatstva", dodao je Dodik.

On je istakao da je Putin sinonim nove civilizacije i višepolarnog svjetskog poretka.

Prema njegovim riječima, Putin govori o novoj realnosti, o realnom, ne o nečem izmišljenom.

"Smatram da je ruski narod sretan što ima za predsjednika Putina, koji podržava stabilnost, jedinstvo naroda i nadu slobodnog čovječanstva", rekao je Dodik.

Istakao je da je Rusija bila prinuđena da počne specijalnu vojnu operaciju, te da je Putin shvatio da je Zapad prešao crvenu liniju i da predstavlja opasnost pokušavajući da destabilizuje političku i unutrašnju strukturu Rusije.