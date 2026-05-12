Ćorić: Komercijale banke će sredstva moći povlačiti do 1. juna

Komercijale banke će sredstva moći povlačiti do 1. juna, mi ćemo od 1. juna preći na IRB. Već danas rijetko ko podnosi zahtjev u komercijalnoj banci jer svi čekaju primjenu novih pravila, rekao je Nedeljko Ćorić, direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

"IRB mijenja dijametralno suprotno dosadašnje poslovanje. Do sada smo poslovali na način da smo kredite odnosno zajmove dijelili preko komercijalnih banaka i ta procedura je bila malo po nama usložnjena, nismo bili zadovoljni sa brzinom obrade zahtjeva. Stalno bi se prebacivala odgovornost sa komercijalne na IRB sa IRB-a na komercijalnu banku", rekao je Nedeljko Ćorić, direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Analizirajući portfolio izloženost riziku prema drugim bankama, sve ono što čini izloženost riziku prema drugim bankama, došlo je do zaključka da je neophodna promjena, navodi Ćorić.

Nove mjere

"Počeli smo da jedemo svoju supstancu, nismo mogli da zarađujemo za neke naše osnovne troškove, a ne da se dalje nešto razvijamo.Moramo da uradimo nešto u korist ovih ljudi koji percipiraju u IRB-u. Da li su to stanovnici ili privrednici nebitno je, ali svi očekuju nešto više od IRB-a. Onda smo donijeli set mjera između ostalih prva od tih mjera koja se našla vih dana u javnosti, prošla Vladu Republike Srpske, odobrena od strane Vlade Republike Srpske, jeste nove politike zajmova od strane IRB-a.

Najvažnija politika je politika direktnog plasmana prema stanovništvu prilikom čega se neopaženo našla politika direktnih zajmova prema jedinicama lokalne samouprave i prema njihovim preduzećima i prema njihovima preduzećima i ustanovama koje su ispod jedinica lokalne samouprave kao i sufinansiranje stambene zgrade u jedinicama lokalne samouprave, pojašnjava v.d. direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Prvi put zajmovi za stambene kredite

"To su bile tri mjere koje su bile na Vladi, ostalo se ticalo toga da smo samo dosadašnja pravila plasmana podijelili u tri grupe, razdvojili smo ono što ide preko komercijalnih banaka od onoga što direktno ide preko nas i posebno izdvojili ove zajmove za stambene kredite jer po prvi put radimo zajmove za stambene kredita za fizička lica zato što postoji nastavak svega ovoga. Ovo je samo prva mjera, komuniciraćemo o toj prvoj mjeri kasnije možemo najaviti i šta će se to u budućnosti dešavati", kaže Ćorić.

Stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom do 25 godina su nešto što se na tržištu ne može pronaći i postaje privilegija za stanovništvo. Cilj je da svaka porodica pa i ona koja živi u nerazvijenoj opštini može sebi da krov nad glavom , navodi Ćorić.

Prema njegovim riječima, građani će dobiti jednu bržu i jednostavniju proceduru gdje će za mjesec dana imati potpisan ugovor i isplaćena finansijska sredstva.