"Odbrana podnijela Mehanizmu dopis na izvještaj nezavisnih ljekara, očekuje se odluka"

Odbrana generala Ratka Mladića danas je Mehanizmu u Hagu podnijela dopis na izvještaj nezavisnih ljekara o generalovom zdravstvenom stanju i očekivanje je da odluka o humanitarnom otpustu zbog liječenja u Srbiji bude donesena u najskorije vrijeme.

"Čekamo odluku suda. Nemaju vremenski rok, ali ja očekujem da će to relativno brzo biti doneseno. Ne mogu da verujem da to može nešto previše da se odugovlači", rekao je generalov sin Darko Mladić.

On je naveo da do slanja dopisa odbrana nije dobila novi izvještaj ljekara iz pritvorske jedinice o stanju njegovog oca, što znači da se slažu sa vještacima koji su ga pregledali i nemaju ništa novo da dodaju.

Na pitanje da li su mišljenja svih ljekara koji su do sada pregledali generala Mladića usklađena, on je odgovorio da nažalost jesu.

"Oko one ključne stvari oko koje se sve i dešava, nažalost jesu. Znači, da se tri tima lekara slažu da je on na kraju života i da mu je vrlo malo ostalo i to je situacija koja zahteva humanitarni otpust. Da li su imali ovakvu ili onakvu metodologiju, u ovom trenutku je manje bitno, bitno je da on dobije isti tretman kao i svi ostali. U ovakvoj situaciji su ljude puštali kućama", rekao je Mladić.

Naglasio je da se porodica i advokati nadaju da će takva odluka biti donesena i u vezi njegovog oca i da u slučaju generala neće praviti diskriminaciju u odnosu na ostale predmete.

Naveo je da se danas čuo sa ocem i da je komunikacija bila jednostrana.

"Danas smo se čuli vrlo kratko, ali on nije mogao da govori, jedno dve reči", naveo je Darko Mladić.

Govoreći o izjavi ruskog ambasadora u UN-u Vasilija Nebenzja na Sjednici savjeta bezbjednosti UN u Njujorku da je, ako se stanje generala nastavi pogoršavati isključivi krivac za to Mehanizam, Darko Mladić je rekao da svaka podrška i razumijevanje znači.

"Tu nema dileme, svaka podrška znači, posebno kada je u pitanju Rusija koja je stalna članica SB UN, a SB je osnivač Mehanizma, tako da bi oni morali to da uzmu u obzir", rekao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.

Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju, prenosi Srna.