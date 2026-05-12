Cvijanović: Ako je OHR garancija postojanja neke zemlje onda ta zemlja ima male izglede za budućnost

12.05.2026 16:53

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Svi se utrkuju u spekulacijama ko će biti imenovan na poziciju visokog predstavnika, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"I svi žele da budu oni koji kobajagi "najviše znaju" ili su "najbolje obaviješteni". Time se stiče lažna relevantnost u svijetu u kojem svaka vijest živi par sati. Zašto bi neko uopšte bio imenovan, kad je sistem OHR-ovog djelovanja nedemokratski i apsolutno prevaziđen. Ako je on garancija postojanja neke zemlje, kako to neki kažu, onda ta zemlja ima male izglede za budućnost", rekla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Cvijanović je upitala zašto bi neko uopšte i bio imenovan, mada vjeruje da hoće.

"Dovoljno je što postoji broj 2 koji, za razliku od Kristijana Šmita, nije najavio povlačenje, i koji može voditi poslove na zatvaranju jedne tako monstruozne kreacije, koja je od zamišljene pristojne međunarodne supervizije, postala diktatorska uprava bez uporišta u međunarodnom ili domaćem pravu. Ali, zvižduk za početak trke se već čuo i mnogi su potrčali. Ko će, i da li će istrčati, vidjećemo. Uglavnom, o procedurama niko ne priča. Ali, i zašto bi kad su u BiH, a i kad je riječ o BiH, procedure vazda bile zloupotrijebljene", upitala je Cvijanović.

