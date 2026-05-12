Dodik: Ako ponovo budu prekršene procedure, visoki predstavnik neće imati podršku Srpske

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da, ako ponovo budu prekršene sve procedure prilikom izbora visokog predstavnika, ko god da dođe, neće biti priznat od Republike Srpske.
"U javnosti se licitira imenima ko dolazi umjesto Šmita. Ime je nevažno, važan je mandat. Važna je procedura izbora i potvrđivanja. Jedna nezakonitost ne može se ispraviti drugom. Antidejtonsko ponašanje ne može se ispraviti istim takvim, samo sa drugim protagonistom", rekao je Dodik.
Visoki predstavnik mora biti izabran na osnovu dogovora i kompromisa potpisnica Dejtonskog sporazuma i potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN, ističe Dodik.
U javnosti se licitira imenima ko dolazi umjesto Šmita.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 12, 2026
Ime je nevažno, važan je mandat.
Važna je procedura izbora i potvrđivanja.
Jedna nezakonitost ne može se ispraviti drugom.
Antidejtonsko ponašanje ne može se ispraviti istim takvim,
samo sa drugim protagonistom.
Visoki…
"Ko bude imenovan na taj način i bude djelovao u skladu s mandatom, imaće saradnju organa Republike Srpske. PIK je neformalna grupa, kategorija koja ne postoji u Dejtonu i nema nikakvu nadležnost.
Ako ponovo budu prekršene sve procedure, ko god da dođe, neće biti priznat od strane Republike Srpske.
Nama su cilj mir, stabilnost i poštovanje Ustava.
Ako je nekome cilj da nastavi s pravljenjem haosa u BiH, može to raditi, ali bez nas", jasan je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h15
Republika Srpska
5 h13
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
19
37
19
37
19
29
19
26
19
22
Trenutno na programu