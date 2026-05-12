Dodik: Ako ponovo budu prekršene procedure, visoki predstavnik neće imati podršku Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da, ako ponovo budu prekršene sve procedure prilikom izbora visokog predstavnika, ko god da dođe, neće biti priznat od Republike Srpske.

"U javnosti se licitira imenima ko dolazi umjesto Šmita. Ime je nevažno, važan je mandat. Važna je procedura izbora i potvrđivanja. Jedna nezakonitost ne može se ispraviti drugom. Antidejtonsko ponašanje ne može se ispraviti istim takvim, samo sa drugim protagonistom", rekao je Dodik.

Visoki predstavnik mora biti izabran na osnovu dogovora i kompromisa potpisnica Dejtonskog sporazuma i potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN, ističe Dodik.

"Ko bude imenovan na taj način i bude djelovao u skladu s mandatom, imaće saradnju organa Republike Srpske. PIK je neformalna grupa, kategorija koja ne postoji u Dejtonu i nema nikakvu nadležnost.

Ako ponovo budu prekršene sve procedure, ko god da dođe, neće biti priznat od strane Republike Srpske.

Nama su cilj mir, stabilnost i poštovanje Ustava.

Ako je nekome cilj da nastavi s pravljenjem haosa u BiH, može to raditi, ali bez nas", jasan je Dodik.