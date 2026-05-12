Dodik: Vojska Republike Srpske herojski odbranila vjekovna ognjišta srpskog naroda

Vojska Republike Srpske (VRS) herojski je odbranila vjekovna ognjišta srpskog naroda, rekao je Dodik u kasarni "Kozara" u Banjaluci na svečanosti povodom obilježavanja Dana VRS.

Dodik je istakao da je 12. maj 1992. godine, kada je formirana VRS, jedan je od najvažnijih datuma za srpski narod.

"Tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant Glavnog štaba VRS Ratko Mladić bili su garancija da će VRS nastaviti tradiciju srpskog vojnika, čuvajući slobodu i sve što nam je važno – kuću, oca, majku, brata, sestru",

On je istakao značaj formiranja VRS i naglasio da srpskog naroda ne bi bilo u BiH da nije bilo 12. maja.

"Ovo najbolje pokazuju dijelovi BiH koji ne pripadaju Republici Srpskoj. Zahvaljujem svima vama, a posebno predstavnicima Srpskog Sarajeva koje je bilo i ostalo srpsko. Zato će za nas uvijek biti Srpsko Sarajevo, jer su srpski vojnici tog područja dali najznačajniji doprinos za stvaranje Republike Srpske", dodao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska nastala jer je srpski narod želio slobodu.

"To je onaj zov koji je srpski narod uvijek prepoznatljivo u ključnim momentima kada se napadalo na njegovu egzistenciju i slobodu. Ponosan sam što živim u Republici Srpskoj, a VRS se borila za slobodu srpskog naroda i Srpsku, a ne za BiH koja je nametnuta. Ostatak BiH jeste neprijateljsko okruženje za Republiku Srpsku, kao što je i vojni savez Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova. To je njihova alijasna protiv srpskog naroda", rekao je Dodik.

On je naveo da srpski narod u BiH nije poželjan za one koji BiH vide drugačije uređenu, kao i za dio stranaca.

"Zato nikada nismo prestali da obilježavamo Dan VRS i Dan Republike. Srbi su slobodarski narod koji nikada nije napadao, nego se samo branio, a ovo je dan kada se ponovo zaklinjemo Srpskoj, njenoj slobodi i budućnosti. Ukoliko se u narednih pet do 10 godina ne izborimo za svoj status Srbi na ovim prostorima biće dramatična manjina. Zato glasno i jasno kažemo - Srpska prije svih i svega", poručio je Dodik.

On je ponovio da je znatan broj pripadnika VRS neopravdano osuđen i tamnuje u kazamatima.

"Ne želimo da prihvatimo da su Karadžić i Mladić ono za šta im govore da jesu. Mladić se danas bori za zdravlje i moramo da budemo sa njim, jer srpski narod ne smije da zaboravi svoje junake. On je heroj srpskog naroda", istakao je Dodik.

On je napomenuo da političko Sarajevo i dio opozicije iz Srpske okupljen oko stranaca, imaju loše namjere za Republiku Srpsku.

"Ostanite srpski vojnici, branite Republiku Srpsku i naš narod. Živjele Republika Srpska, Srbija i VRS", poručio je Dodik i čestitao Dan VRS.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović uručio je Dodiku prigodan poklon u ime Srba u Ministarstvu odbrane i u Oružanim snagama BiH.