Deđanski: Rusija će vjerovatno tražiti povlačenje Šmitovih nametnutih odluka

Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da nakon povlačenja Kristijana Šmita treba očekivati da Rusija potegne pitanje povlačenja Šmitovih nametnutih odluka.

Deđanski smatra da je realno to da se desi nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi.

"Mislim da to neće imati efekta u smislu da to neko zvanično povuče. Ali, dobro je da se to učini, jer će u narednom periodu biti jako bitno da se vidi da smo to uradili", rekao je Deđanski za Srnu.

Prema njegovoj ocjeni, druga važna stvar je da se pokazalo da su Republika Srpska i srpski narod čuvali Dejtonski mirovni sporazum, a time i jedinstvenu BiH, a da čovjek koji je sam sebe zvao visoki predstavnik sada odlazi, tako da neće imati kome ni da podnese ostavku.

"To je paradoks koji je napravljen kršenjem međunarodnog prava", ukazao je Deđanski.

On je istakao da je treća bitna stvar to što Šmitov slučaj pokazuje šta se dešava kada Nijemci krenu da napadaju Srbe.

"Oni sa ovih prostora odlaze poniženi, a i slučaj samozvanog visokog predstavnika koji odlazi je na tom fonu", rekao je Deđanski.

On smatra da o Šmitu nakon njegovog povlačenja ne treba puno raspravljati, već gledati ko će doći kao sljedeći.

"Treba vidjeti da li će visoki predstavnik biti izglasan u Savjetu bezbjednosti UN i kako će biti izglasan. Međutim, mi nažalost nismo imali dobra iskustva ni sa onima koji su bili legitimni", podsjetio je Deđanski.

Prema njegovim riječima, uz promjenu geopolitike, dobre diplomatske odnose sa Rusijom i Kinom, koji se razvijaju i sa Amerikom, Srbi možda mogu da očekuju povoljniji stav.

"Možemo očekivati i bolje uvažavanje međunarodnog prava, a prvenstveno poštovanje Dejtonskog sporazuma, na šta i Republika Srpska i Srbija stalno pozivaju", naglasio je Deđanski.