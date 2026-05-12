Minić: Šmit štetnim djelovanjem unazadio BiH, poništiti njegove odluke

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je Kristijan Šmit svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH, dao instrumente Sudu i Tužilaštvu BiH i izmijenio zakone mimo svih pravila.

Minić je rekao da bi Šmitove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje.

"Mislim da bi kolege iz FBiH trebalo da kažu da mi svi zajedno činimo Parlamentarnu skupštinu BiH koja nije donijela zakon po kojem sudi Sud BiH i postupa Tužilaštvo", rekao je on.

Minić je istakao da ne postoji državna imovina BiH i da nije moguće nametanje ni donošenje zakona o tome.