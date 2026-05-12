Stevandić: Vojska Srpske odbranila slobodu, mir i pravo na život

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da su zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti Vojske Republike Srpske odbranjeni sloboda, mir i pravo na život i dostojanstvo srpskog naroda.

Stevandić je podsjetio da je VRS, koja je formirana 12. maja 1992. godine istorijskom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, kao odbrambena vojna formacija odbranila živote i slobodu srpskog naroda u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu i dala ključni doprinos u stvaranju Srpske.

"Republika Srpska, u čije temelje su ugrađeni životi naših vojnika, naša je najveća pobjeda. Čuvajući tradiciju VRS i njenih boraca, koji su najzaslužniji za opstanak našeg naroda na ovim prostorima, sa ponosom njegujemo i čuvamo sjećanje na naše junake", naveo je Stevandić u čestitki povodom Dana VRS i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Stevandić je zahvalio Trećem pješadijskom Republika Srpska puku, koji baštini tradiciju VRS, za doprinos u očuvanju mira i bezbjednosti.

"Sve vam srećno i veselo bilo, junaci!", poručio je Stevandić.

Stevandić je čestitku uputio komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i vojnicima, kao i svim bivšim pripadnicima VRS.